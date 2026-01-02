Marile personalități care ne-au părăsit în anul 2025

2025 a fost anul în care multe personalități care au făcut istorie au trecut în neființă: de la lideri religioși la foști lideri de stat, de la artiști la sportivi.
A devenit suveran pontif în 2013 după abdicarea Papei Benedict al XVI-lea. A fost primul papă sud-american și din Ordinul Iezuiților. De asemenea, a fost primul suveran pontif care a susținut relațiile dintre persoanele de același sex. A condamnat războiul, supradezvoltarea, capitalismul sălbatic, consumerismul și poluarea. A fost primul suveran pontif care a vizitat Irakul, o țară predominant musulmană.
Politician, fondator al Partidului Social-Democrat și fost președinte al României după Revoluția din 1989 și execuția dictatorului Nicolae Ceaușescu: 1990-1992, 1992-1996, 2000-2004. A fost acuzat pentru „crime împotriva umanității” la revoluția anticomunistă din 1989 și pentru „Mineriadele” din 1990-1991. În timpul celui de-al treilea mandat prezidențial al său, România a aderat la NATO. În timpul regimului comunist, ca membru PCR, Iliescu a fost șef al Departamentului de propagandă al Comitetului Central al PCR și ministru pentru problemele legate de tineret între 1967 și 1971.
Actriță franceză, model, cântăreață și activistă pentru drepturile animalelor. A jucat în 47 de filme: „La Verite”, „Viva Maria”, „Et Dieu… créa la femme” etc.
Activist conservator american, antreprenor, personalitate media și comentator politic. Fondator al organizației Turning Point USA și susținător al mișcării MAGA a președintelui Donald Trump, a fost asasinat la o dezbatere în fața Universității Utah Valley.
Wrestler și actor american, a fost de șase ori campion WWE. A jucat în filme ca „Rocky III”.
Muzician de heavy metal și hard rock, compozitor, vocalist și fondator al trupei Black Sabbath.
Un parașutist și BASE jumper austriac, a stabilit un record mondial după ce a sărit din stratosferă pe 14 octombrie 2012 dintr-un balon cu heliu și a aterizat în siguranță în New Mexico. Pe 17 iulie 2025, a murit după ce s-a prăbușit în timpul unui zbor cu parapanta deasupra orașului Porto Sant’Elpidio. El a fost iubitul Mihaelei Rădulescu, o personalitate media și fostă prezentatoare din România.
Actor american, cunoscut pentru prestațiile sale în filmele „Top Gun”, „Batman Forever”, „Heat”, „Top Gun: Maverick”, „Prince of Egypt”, „Alexander” etc.
Politician american, fost secretar al Apărării (1989-1993) sub administrație președintelui George H.W. Bush, fost director executiv al companiei Halliburton (1995-2000), fost vicepreședinte al SUA (2001-2009) sub administrația președintelui George W. Bush, având un rol important în coordonarea Războiului împotriva terorismului și în războaiele din Afganistan și Irak.
Designer vestimentar italian, fondator al casei de modă Armani. A devenit cunoscut pentru ținutele minimaliste, jachetele și costumele sale – despre care se spune că au redefinit eleganța masculină și feminină într-o formă contemporană.
Primatologă și antropologă americană care a cercetat comportamentul cimpanzeilor timp de șase decenii.
Genetician, biolog și zoolog american, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, a colaborat în 1953 cu Francis Crick, contribuind la descoperirea structurii ADN.
Boxer profesionist american de categoria grea
Actor american cunoscut pentru rolurile sale în „The French Connection”, „Unforgiven”, „Mississippi Burning”, „Superman” și „Bonnie and Clyde”.
Astronaut, pilot și inginer american. A fost printre primii astronauți americani care au orbitat Luna în 1968, în cadrul misiunii spațiale Apollo 8. El a comandat și misiunea lunară Apollo 13, însă el și echipajul său n-au reușit să aselenizeze din cauza unor defecțiuni tehnice. A reușit să se întoarcă pe Pământ în siguranță.
