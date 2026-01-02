Prima pagină » Actualitate » Emil Boc a ieșit noaptea să dea la lopată: „Haideți să ne curățăm trotuarele”. Ce i-au răspuns clujenii

Emil Boc a ieșit noaptea să dea la lopată: „Haideți să ne curățăm trotuarele”. Ce i-au răspuns clujenii

03 ian. 2026, 00:40, Actualitate
Emil Boc a ieșit noaptea să dea la lopată: „Haideți să ne curățăm trotuarele”. Ce i-au răspuns clujenii
Galerie Foto 2
Primarul municipiului Emil Boc (FOTO - Captură video: Facebook.com/Emil Boc)

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a ieșit noaptea să dea la lopată, a filmat momentul și l-a postat pe Facebook, alături de un îndemn pentru locuitorii orașului: „Haideți să ne curățăm trotuarele!”.

„Dragi clujeni,
Iarna aduce frumusețe, dar și responsabilitate. Așa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă și de siguranța celor din jur.
Haideți să ne curățăm trotuarele, fiecare în fața casei sau blocului nostru!
E un gest mic, dar cu un impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noștri.
– «Comunitatea începe cu mine»”
– «Curățenia orașului se face cu mâinile tuturor»”
Vă mulțumesc pentru spiritul civic pe care îl dovediți zi de zi. Împreună, menținem Clujul un oraș sigur, curat și demn de apreciat în orice anotimp!”, a scris edilul din Ardeal.

Doar că nu toți clujenii au apreciat momentul, mai ales în contextul majorării impozitelor locale, și i-au răspuns ca atare:

  • „Curățăm domnule primar , dar avem și noi o rugăminte ! Impozitul să fie mai mic. Vă mulțumim!”, i-a scris Marian Pop.
  • „La ce impozit am acum, îmi permit să-mi curețe Primăria. Și eu să stau și să mă uit la ei”, notează Emilian Mureșan.
  • „Aș da… însă îmi lipsește trotuarul… și asfaltul”, a precizat un alt clujean.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Mai multe zone din România sunt afectate de ploaia înghețată, un fenomen meteo periculos pentru șoferi. Cum trebuie reacționat în trafic
23:28
Mai multe zone din România sunt afectate de ploaia înghețată, un fenomen meteo periculos pentru șoferi. Cum trebuie reacționat în trafic
FLASH NEWS Suspiciune de crimă la Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști
22:35
Suspiciune de crimă la Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști
FLASH NEWS Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
21:41
Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
APĂRARE Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României
21:29
Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României
TRAGEDIE Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani”
20:37
Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani”
UTILE ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
18:56
ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra ar fi prezentat „modificări de culoare”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Câte zile libere legale vom avea în 2026?
FLASH NEWS Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți
22:08
Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți
COMEMORARE Marile personalități care ne-au părăsit în anul 2025
22:00
Marile personalități care ne-au părăsit în anul 2025
FLASH NEWS Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice
21:02
Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice
REACȚIE Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”
18:51
Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
18:47
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
BREAKING NEWS 🚨 Catastrofa din Elveția. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți
18:00
🚨 Catastrofa din Elveția. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți

Cele mai noi