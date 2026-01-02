Emil Boc a ieșit noaptea să dea la lopată: „Haideți să ne curățăm trotuarele”. Ce i-au răspuns clujenii

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a ieșit noaptea să dea la lopată, a filmat momentul și l-a postat pe Facebook, alături de un îndemn pentru locuitorii orașului: „Haideți să ne curățăm trotuarele!”.

„Dragi clujeni,

Iarna aduce frumusețe, dar și responsabilitate. Așa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă și de siguranța celor din jur.

Haideți să ne curățăm trotuarele, fiecare în fața casei sau blocului nostru!

E un gest mic, dar cu un impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noștri.

– «Comunitatea începe cu mine»”

– «Curățenia orașului se face cu mâinile tuturor»”

Vă mulțumesc pentru spiritul civic pe care îl dovediți zi de zi. Împreună, menținem Clujul un oraș sigur, curat și demn de apreciat în orice anotimp!”, a scris edilul din Ardeal.

Doar că nu toți clujenii au apreciat momentul, mai ales în contextul majorării impozitelor locale, și i-au răspuns ca atare: