Fostul pavilion de vânătoare al lui Ceaușescu, scos la licitație. Prețul surprinde

Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu Mediafax.

995.000 euro pentru fostul pavilion de vânătoare a lui Nicolae Ceaușescu

Proprietatea cunoscută astăzi sub numele de Hadar Chalet face parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare dezvoltate în perioada regimului Ceaușescu, fiind construită în anul 1985. Situată în mijlocul naturii, la Gura Siriului în județul Buzău, la aproximativ o oră de Brașov, aceasta este scoasă la vânzare de Romania Sotheby’s International Realty, la un preț de 995.000 euro.

Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare, extindere și modernizare, păstrând totuși elemente care reflectă istoria locului. Domeniul se întinde pe o suprafață totală de 41.198 mp, cu 1.821 mp construiți, iar accesul se realizează pe un drum forestier de aproximativ 4 km, practicabil în orice anotimp, mai anunță organizatorii licitației.

Cabana funcționează complet independent față de rețelele publice și este dotată cu propriile surse de apă, energie electrică și sisteme de încălzire.

Potrivit prezentării oficiale, reședința principală este organizată pe mai multe niveluri și include „8 camere duble, 2 junior suite, 3 suite deluxe și un penthouse, toate dotate cu băi proprii”.

Spațiile interioare sunt completate de zone de relaxare și socializare, săli de dining, bucătărie profesională, sală de recepție, sală de jocuri și sală de conferințe echipată pentru evenimente private sau întâlniri corporate.

Domeniul dispune de piscină exterioară, teren de tenis iluminat nocturn, grădini, zonă de fitness, foișor, terase panoramice și spațiu de joacă pentru copii. La proprietate se poate ajunge și cu elicopter, o pajiște de pe proprietate fiind destinată aterizării, ceea ce permite acces rapid din orașe precum București, Brașov sau Sibiu.

Pe proprietate se mai află un „hambar”, cu design rustic-modern, care poate fi utilizat pentru evenimente festive, conferințe sau activități private.