Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii, după documentarul Recorder. Manifestanții cer demisii la nivel înalt.

Opinia publică din România a fost luată prin surprindere de dezvăluirile din materialul Recorder, în care sunt prezentate pretinse fapte de corupție orchestrate de magistrați din vârful ierarhiei. În urma dezvăluirilor din documentar, a fost organizat un protest miercuri seara în fața Consiliului Superior al Magistraturii.

Câteva sute de oameni au fost îndemnați să iasă la protest.

Oamenii solicită demisia magistraților incriminați în materialul publicației independente.

FOTO/VIDEO: Gândul

Recomandarea autorului: