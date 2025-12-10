Prima pagină » Justiție » Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii

Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii

10 dec. 2025, 19:44, Justiție
Galerie Foto 6

Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii, după documentarul Recorder. Manifestanții cer demisii la nivel înalt. 

Vezi galeria foto
6 poze

Opinia publică din România a fost luată prin surprindere de dezvăluirile din materialul Recorder, în care sunt prezentate pretinse fapte de corupție orchestrate de magistrați din vârful ierarhiei. În urma dezvăluirilor din documentar, a fost organizat un protest miercuri seara în fața Consiliului Superior al Magistraturii.

Câteva sute de oameni au fost îndemnați să iasă la protest.

Oamenii solicită demisia magistraților incriminați în materialul publicației independente.

FOTO/VIDEO: Gândul

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
19:04
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
ULTIMA ORĂ ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță
14:59
ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță
ULTIMA ORĂ CCR a amânat pentru 28 decembrie decizia pe legea pensiilor magistraților. Judecătorii au dat verde majorării taxelor de la 1 ianuarie 2026
13:00
CCR a amânat pentru 28 decembrie decizia pe legea pensiilor magistraților. Judecătorii au dat verde majorării taxelor de la 1 ianuarie 2026
EXTERNE Cum se implică Trump în alegerile din Honduras? Guvernanții acuză o „lovitură de stat”
05:00
Cum se implică Trump în alegerile din Honduras? Guvernanții acuză o „lovitură de stat”
JUSTIȚIE Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești
20:56, 08 Dec 2025
Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești
BREAKING NEWS Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic”
07:00, 06 Dec 2025
Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Ce dezvăluie un pigment albastru uimitor, vechi de 13.000 de ani, despre strămoșii noștri?
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
POLITICĂ Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
19:33
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
ULTIMA ORĂ Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
19:19
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
19:15
Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
19:04
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan admite că nu a făcut nimic de când a preluat mandatul: „Nu finalizăm reforma, deficitele rămân, problemele rămân”
19:01
Ilie Bolojan admite că nu a făcut nimic de când a preluat mandatul: „Nu finalizăm reforma, deficitele rămân, problemele rămân”

Cele mai noi