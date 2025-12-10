Prima pagină » Vremea » Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță

10 dec. 2025, 19:43, Vremea
În țară, se vor înregistra înnorări în general persistente și ceață local asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. Temperaturile maxime vor fi între 3 și 13 grade, iar cele minime între -1 și 6 grade.

La noapte, în țară, cerul va fi variabil în unele zone montane și submontane, iar în cele joase de relief înnorările vor persista și local va fi ceață, izolat asociată cu burniță sau ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor situa între -2 și 6 grade.

În București, cerul va fi noros și se va forma ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 1…3 grade.

Prognoza meteo 11 decembrie 2025

În țară, cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, însă pentru restul țării vor fi înnorări în general persistente și local ceață, asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. În Maramureș va ploua slab noaptea, în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe mici spații în Banat și Crișana, iar la altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 și 13 grade, iar cele minime între -1 și 6 grade.

În Capitală, cerul va fi noros, și va fi ceață mai ales dimineața și noaptea, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 1…2 grade.

Prognoza meteo pe 12 decembrie 2025

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în nordul și estul Moldovei cu viteze de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 6 grade.

În Bucureșticerul va fi mai mult noros, iar cu precădere dimineața și noaptea se va forma ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8…10 grade, iar cea minimă de 0…2 grade.

