10 dec. 2025, 19:33, Știri externe
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
Președintele actual al Ungariei este Tamas Sulyok

Ungaria a adoptat o lege prin care va îngreuna demiterea președintelui.Votarea a avut loc cu patru luni înainte de alegerile din țara populată de 9,5 milioane de oameni. În aprilie 2026 se vor desfășura alegerile  cele mai „decisive” de la căderea comunismului. Viktor Orban, avându-l ca adversar pe liderul partidului TISZA Peter Magyar, conduce pentru moment în sondaje.

Legea a fost adoptată de Parlamentul dominat de coaliția naționalistă a prim-ministrului Viktor Orban, fiind aprobată miercuri.

Parlamentul de la Budapesta / Sursa foto: Shutterstock – caracter ilustrativ

Alegerile din aprilie 2026, cele mai decisive de la căderea comunismului

Premierul conservator care candidează din partea FIDESZ avertizează că soarta Ungariei este în joc la alegerile parlamentare din aprilie 2026, avertizând că țara este „în pericol de a intra într-un război devastator cu Rusia” din cauza Uniunii Europene.

Viktor Orban speră să mai ia încă un mandat pentru a menține Ungaria pe aceeași traiectorie conservatoare, precum și într-o relație de prietenie cu Vladimir Putin. Dacă câștigă partidul lui Peter Magyar, Ungaria ar lua-o pe direcția Bruxelles-ului pentru prima oară în 15 ani.

Premierul maghiar Viktor Orban

Atribuțiile președintelui Ungariei

Președintele Ungariei este Tamas Sulyok, un fost șef al Curții Constituționale și un aliat al lui Viktor Orban. Mandatul său de cinci ani se va încheia în 2030.

Președintele Ungariei, deși este considerat șeful statului, are doar un rol ceremonial în cadrul republicii parlamentare. Își poate exprima dreptul de veto sau să trimită legile înapoi pentru a fi analizate de Curtea Constituțională, potrivit Insider Paper,

Președintele Ungariei nu va mai fi suspendat cu ușurință

Potrivit noii legi, Curtea Constituțională va trebui să analizeze dacă suspendarea președintelui a fost legală și va avea puterea de a respinge suspendarea și a-l repune în funcție. Legea a trecut cu 134 de voturi pro, două abțineri și 49 de voturi împotrivă.

„Președintele Republicii a indicat că există un decalaj în statutul său legal, ceea ce ar duce la un posibil abuz, iar noi i-am luat în considerare observația sa”, a spus șeful de cabinet al lui Viktor Orban, Gergely Gulyas.

Opoziția, dominată de partidul TISZA, a declarat că legea este o „dovadă clară” că lui Viktor Orban îi este frică că alegătorii nu vor vota pentru realegerea sa ca premier la alegerile din aprilie.

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock/Site-ul președintelui Ungariei

Cele mai noi