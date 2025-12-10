Prima pagină » Știri politice » Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia

Ruxandra Radulescu
10 dec. 2025, 19:19, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan / foto: Mediafax Foto

Premierul Ilie Bolojan a transmis că pensiile și salariile bugetarilor, inclusiv a profesorilor, nu se vor majora în 2026. Șeful Executivului a anunțat că abia din 2027, pensiile și salariile vor fi indexate. 

„E puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare în orice domeniu, cât timp avem deficitele pe care le avem, cât timp orice ban, pe care îl folosim în diferite domenii, îl împrumutăm la dobânzi foarte mari. Să nu risipim banii, să dăm reguli, să absorbim fonduri europene.

Din toamna anului viitor, din 2027, se pot pregăti măsuri pentru relansare. Plafonarea salariilor în sectorul public se va opri anul viitor, din 2027, se va trece la o indexare.

Referitor la pensii, Bolojan a declarat că veniturile pentru vârstnici nu vor fi indexate de la 1 ianuarie. Acesta a menționat că bugetul nu va fi gata până la sfârșitul anului, dat România va încheia anul cu un deficit de 8,4%

„Conform legislației pe care am adoptat-o deja. Nu vor scădea dar nu se vor majora. Bugetul nu va fi gata până la finalul anului.
Terminăm cu 8,4% deficit. Ține de credibilitatea României”, a mai adăugat premierul.

