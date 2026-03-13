Gabriel Florea (deputat AUR): „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR „rezolvă” deficitul bugetar prin împovărarea și sărăcirea românilor”

Gabriel Florea, deputat AUR a declarat că „Guvernul Bolojan vrea cu orice preț ca românii să-și ia valiza și să plece din țară, pentru că acesta va fi următorul pas”.

Datele publicate astăzi de INS confirmă, încă o dată, că politicile guvernamentale au aruncat în aer economia. Suntem în cea de-a șaptea lună cu inflație de peste 9%. Facturile la energia electrică sunt mai mari cu 57% în luna februarie comparativ cu aceeași lună a anului trecut”, spune deputatul.

„Guvernul Bolojan vrea cu orice preț ca românii să-și ia valiza și să plece din țară, pentru că acesta va fi următorul pas. Când scumpirile se țin lanț, când costul vieții devine insuportabil, când taxele, impozitele, accizele sunt tot mai mari, iar Guvernul nu ia nicio măsură, românii se gândesc serios dacă finalul de an îl vor mai petrece în România.

Gabriel Florea adaugă că:

„Scumpirile la energie se văd direct în prețul alimentelor, bunurilor și serviciilor. Doar cafeaua s-a scumpit cu peste 25%, în vreme ce prețul fructelor proaspete au urcat cu 16,12%. Laptele de vacă, pâine, carnea de bovine au înregistrat scumpiri între 9-12%.

Dar trebuie să ținem cont că aceste scumpiri sunt încă o apă de ploaie în fața tăvălugului ce va urma și vor săraci românii. Explozia prețurilor l-a carburanți se va resimți abia săptămânile viitoare.

Prețul de peste 9 lei la litrul de motorină plătit astăzi la pompă de români va fi plătit înzecit la casele de marcat din supermarketuri când coșul de cumpărături va deveni un lux de nepermis.

Și ce face Guvernul Bolojan? Nimic. Refuză scăderea TVA la carburanți așa cum a propus AUR, refuză scăderea TVA la cotele dinaintea lunii august 2025, refuză să ia piciorul de pe gâtul întreprinderilor românești puse în lanțuri de înăsprirea regimului fiscal.

Așa „rezolvă” coaliția PSD-PNL-USR-UDMR deficitul bugetar. Doar prin împovărarea și sărăcirea românilor, prin intrarea economiei în recesiune, și prin prăbușirea consumului. AUR a venit cu mai multe măsuri de redresare economică, printre care una de regenerare a consumului prin readucerea cotelor de TVA la nivelurile de dinainte de august 2025, 19% cota standard, 9% cota redusă, un impozit pe dividende mai mic decât impozitul pe veniturile salariale pentru a stimula antreprenorii. Din păcate, Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR nu este interesat de soarta românilor, ci doar de propriile jocuri politice”, a declarat Gabriel Florea, deputat AUR.