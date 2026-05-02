Prima pagină » Actualitate » Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie a murit după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la un târg: „Efectiv am văzut cum săreau pietrele în spatele autoturismului”

Nicolae Oprea
Galerie Foto 6

Gândul a intrat în exclusivitate în posesia unor declarații ale martorilor în cazul accidentului cumplit de acum două săptămâni de la Mănăstirea (Călărași). Potrivit acestora, șoferul care a produs tragedia ar fi făcut gesturi foarte ciudate și agresive în interiorul târgului. Practic, bărbatul de 77 de ani a acroșat prima dată o altă mașină, apoi ar fi accelerat foarte puternic, lovind mai multe persoane. O femeie și-a pierdut viața după acest incident grav.

„Am observat mașina pe o alee din târg, care căuta un loc de parcare. A virat dreapta pe lângă o dubă, pe care a lovit-o.

După acest episod, șoferul a rămas la volan, fără vreo reacție. Apoi, după aproximativ 4 secunde, a accelerat autoturismul la maxim”, spune unul dintre martorii care au asistat la tragedia de la Mănăstirea.

Accidentul de la Mănăstirea: După ce a lovit o mașină, șoferul ar fi accelerat la maxim

Apoi, potrivit mărturiilor de la fața locului, șoferul de 77 de ani ar fi plecat de pe loc în trombă, în partea stângă.

„După ce a accelerat la maxim a plecat în trombă, a virat stânga. Am văzut cum efectiv săreau pietrele în spatele autoturismului, lovind mai multe persoane care se aflau în fața autoturismului. Unii au reușit să se ferească, dar pe alții i-a lovit. Mai departe, a continuat deplasarea și a acroșat partea dreaptă spate a unui autoturism marca Dacia Logan, apoi s-a oprit în mașina care vindea gogoși. Am văzut, după ce s-a oprit, în partea din față, că sub mașină se afla o persoană, iar toată lumea din jur încerca să ajute victimele”, se arată într-una dintre declarațiile martorilor de la locul accidentului din Mânăstirea.

Una dintre victimele acestui accident este și Mihaela Vera, care a decedat la aproape 10 zile după incidentul șocant.

Acuzații grave în cazul accidentului în care un șofer de 77 de ani a intrat cu mașina în mai multe persoane

Mihaela a fost înmormântată miercuri, iar familia ei lansează acuzații grave, atât la adresa celui care a produs accidentul, cât și asupra celor care anchetează dosarul de ucidere în culpă, așa cum Gândul a dezvăluit AICI.

Avocatul Radu Sora, ginerele femeii care a murit în urma accidentului, a ajuns la concluzia că George Tortolea, cel care a produs tragedia, ar fi avut un acces de furie în momentul accidentului și ar fi apăsat intenționat pe accelerație în interiorul târgului.

„Lumea era foarte speriată pentru că el a continuat să accelereze foarte mult mașina. Oamenii de la fața locului au împins mașina, ca să nu strivească victimele de sub autoturism, respectiv pe soția mea și pe mama acesteia. Concluzia mea este că a avut un acces de furie, pentru că asta a spus toată lumea. A apăsat intenționat pe accelerație. Iar acest acces de furie a ținut până la aproape de un minut”, spune Radu Sora.

Accidentul s-a produs pe 19 aprilie 2026, în localitatea Mănăstirea, județul Călărași, în timpul unui târg săptămânal.

Varianta inițială indica o posibilă eroare de condus: șoferul ar fi mărturisit că a încurcat pedalele și ar fi pierdut controlul mașinii, lovind mai multe persoane și autoturisme.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
09:00
Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
08:00
Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
FLASH NEWS MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național
07:41
MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național
ACTUALITATE 2 Mai, calendarul zilei: Ziua Națională a Tineretului. David Beckham împlinește 51 de ani, David Suchet 80
07:15
2 Mai, calendarul zilei: Ziua Națională a Tineretului. David Beckham împlinește 51 de ani, David Suchet 80
EXCLUSIV În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea
06:30
În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea
FLASH NEWS Victor Negrescu: „Eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat. Cifrele vorbesc”
23:55
Victor Negrescu: „Eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat. Cifrele vorbesc”
Mediafax
20 de drone aeriene rusești au fost detectate de radarele MApN, una în zona Chilia
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7
Click
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Copiii nu sunt protejați suficient pe Facebook și Instagram, acuză Uniunea Europeană
CONTROVERSĂ Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
09:00
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
CONTROVERSĂ Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
08:43
Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
ECONOMIE Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
08:26
Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
FLASH NEWS Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
08:05
Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
CONTROVERSĂ Trump pregătește retragerea a 5.000 de militari din Germania. Casa Albă pune din nou NATO la zid
07:27
Trump pregătește retragerea a 5.000 de militari din Germania. Casa Albă pune din nou NATO la zid
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trebuie să vină obligatoriu extratereștrii atunci când se termină războiul din Ucraina”
06:30
Ion Cristoiu: „Trebuie să vină obligatoriu extratereștrii atunci când se termină războiul din Ucraina”

Cele mai noi

Trimite acest link pe