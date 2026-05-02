Declarații uluitoare ale martorilor în cazul accidentului de la Mănăstirea, unde o femeie a murit după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la un târg: „Efectiv am văzut cum săreau pietrele în spatele autoturismului”

Gândul a intrat în exclusivitate în posesia unor declarații ale martorilor în cazul accidentului cumplit de acum două săptămâni de la Mănăstirea (Călărași). Potrivit acestora, șoferul care a produs tragedia ar fi făcut gesturi foarte ciudate și agresive în interiorul târgului. Practic, bărbatul de 77 de ani a acroșat prima dată o altă mașină, apoi ar fi accelerat foarte puternic, lovind mai multe persoane. O femeie și-a pierdut viața după acest incident grav.

„Am observat mașina pe o alee din târg, care căuta un loc de parcare. A virat dreapta pe lângă o dubă, pe care a lovit-o.

După acest episod, șoferul a rămas la volan, fără vreo reacție. Apoi, după aproximativ 4 secunde, a accelerat autoturismul la maxim”, spune unul dintre martorii care au asistat la tragedia de la Mănăstirea.

Apoi, potrivit mărturiilor de la fața locului, șoferul de 77 de ani ar fi plecat de pe loc în trombă, în partea stângă.

„După ce a accelerat la maxim a plecat în trombă, a virat stânga. Am văzut cum efectiv săreau pietrele în spatele autoturismului, lovind mai multe persoane care se aflau în fața autoturismului. Unii au reușit să se ferească, dar pe alții i-a lovit. Mai departe, a continuat deplasarea și a acroșat partea dreaptă spate a unui autoturism marca Dacia Logan, apoi s-a oprit în mașina care vindea gogoși. Am văzut, după ce s-a oprit, în partea din față, că sub mașină se afla o persoană, iar toată lumea din jur încerca să ajute victimele”, se arată într-una dintre declarațiile martorilor de la locul accidentului din Mânăstirea.

Una dintre victimele acestui accident este și Mihaela Vera, care a decedat la aproape 10 zile după incidentul șocant.

Mihaela a fost înmormântată miercuri, iar familia ei lansează acuzații grave, atât la adresa celui care a produs accidentul, cât și asupra celor care anchetează dosarul de ucidere în culpă, așa cum Gândul a dezvăluit AICI.

Avocatul Radu Sora, ginerele femeii care a murit în urma accidentului, a ajuns la concluzia că George Tortolea, cel care a produs tragedia, ar fi avut un acces de furie în momentul accidentului și ar fi apăsat intenționat pe accelerație în interiorul târgului.

„Lumea era foarte speriată pentru că el a continuat să accelereze foarte mult mașina. Oamenii de la fața locului au împins mașina, ca să nu strivească victimele de sub autoturism, respectiv pe soția mea și pe mama acesteia. Concluzia mea este că a avut un acces de furie, pentru că asta a spus toată lumea. A apăsat intenționat pe accelerație. Iar acest acces de furie a ținut până la aproape de un minut”, spune Radu Sora.

Accidentul s-a produs pe 19 aprilie 2026, în localitatea Mănăstirea, județul Călărași, în timpul unui târg săptămânal.

Varianta inițială indica o posibilă eroare de condus: șoferul ar fi mărturisit că a încurcat pedalele și ar fi pierdut controlul mașinii, lovind mai multe persoane și autoturisme.

