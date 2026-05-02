Ion Cristoiu: „Trebuie să vină obligatoriu extratereștrii atunci când se termină războiul din Ucraina”

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat ideea apariției extratereștrilor.

Într-o discuție recentă, Marius Tucă a adus în atenție un subiect care stârnește tot mai mult interes: extratereștrii. În acest context, Tucă a deschis dialogul și a cerut o opinie clară de la Ion Cristoiu. Tucă pornește de la ideea că marile evenimente globale apar unul după altul. Mai întâi pandemia, apoi războiul din Ucraina. În opinia lui, oamenii se așteaptă ca un nou subiect major să apară.

Marius Tucă: „Deci ar trebui să vină un nou „breaking news”, nu? Așa cum, după pandemie, a urmat războiul din Ucraina, pare că trebuie să apară un alt eveniment major.”

O întâmplare care ridică semne de întrebare

În timpul emisiunii, Tucă a povestit și o întâmplare personală. Un cunoscut i-ar fi spus, într-o seară, că extratereștrii sunt deja printre noi și că americanii știu acest lucru, dar nu îl spun public.

„A venit la un moment dat un tip pe terasa restaurantului Poezia și mi-a zis: «Extratereștrii sunt aici. Americanii știu, dar nu o spun»” , povestește Marius Tucă.

Cristoiu sugerează că oamenii au nevoie constant de „evenimente mari” care să le capteze atenția. După pandemie și război, spune el, apare natural întrebarea: ce urmează? În acest context, ideea extratereștrilor devine un posibil „nou subiect”. Jurnalistul vorbește și despre o ipoteză des întâlnită în teorii: extratereștrii ar putea lua forma unor oameni cunoscuți.

Ion Cristoiu: „Extratereștrii sunt aici. Ei sunt, iau aspectul persoanelor umane celebre. Dacă ei pot să imite perfect, da, vor veni extratereștrii. Acesta ar fi semnul că se încheie războiul din Ucraina și trebuie să apară altceva.”

Discuția dintre Marius Tucă și Ion Cristoiu nu oferă un răspuns final, dar ridică întrebări esențiale despre identitate, realitate și percepție.