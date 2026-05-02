Victor Ponta: „Dacă se reface coaliția și doar Bolojan pleacă, AUR va aduna peste 50% din voturile românilor”

Ponta afirmă că lipsa schimbărilor și disprețul față de cetățeni cresc nemulțumirea în societate. Ponta afirmă, că în 2024, mulți au votat Călin Georgescu, motivul a fost haosul politic. Conflictele dintre lideri, apoi înțelegerile pe care le-au făcut, au influențat votul.

„Disprețul oamenilor, unul dintre motivele pentru care oamenii s-au îndreptat la vot către Călin Georgescu, a fost faptul că, domnul, Ciolacu și Ciucă au stat împreună, s-au luat la înjurături, s-au făcut în toate felurile, iar noi știam că se împacă din nou după” , spune Ponta