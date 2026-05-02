Victor Ponta: „Dacă se reface coaliția și doar Bolojan pleacă, AUR va aduna peste 50% din voturile românilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician și fost prim-ministru, a discutat despre situația politică din România și despre efectele posibile ale unei moțiuni de cenzură. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Ponta a spus că politicienii își pot schimba rapid atitudinea și discursul în funcție de interesele lor. El a sugerat că imaginea unor politicieni se poate schimba în funcție de contextul politic și de alianțele de moment.
„O să-i vezi pe domnul Licianu, pe domnul CTP, pe Caramitru și pe alții cum vor explica faptul că doamna Șoșoacă nu mai este văzută în același mod ca înainte”, a spus Victor Ponta.
Victor Ponta spune că schimbarea liderilor fără reforme reale nu va schimba rezultatele și că, în acest caz, AUR ar putea depăși 50% din voturi.
„Eu cred că, dacă doar îl dau jos pe Bolojan și totul rămâne ca până acum, atunci AUR va lua peste 50%, sau altcineva va lua peste 50%”, afirmă Ponta
Nemulțumirea oamenilor crește