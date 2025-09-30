INFRASTRUCTURĂ Sector 5: O nouă rampă pentru persoanele cu dizabilități pe strada Nedeleanu Ion (P)

Infrastructură 5 anunță finalizarea unei noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, amplasată pe strada Nedeleanu Ion.

Rampa a fost construită cu prioritate la un bloc unde domiciliază persoane cu mobilitate redusă, pentru a facilita accesul acestora și a spori siguranța tuturor locatarilor.

Proiectul face parte din demersurile continue de modernizare a infrastructurii pietonale și are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de mobilitate și siguranță pentru toți locuitorii zonei.

