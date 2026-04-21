(P) De ce Mercedes-Benz VLE este cel mai ambitios vehicul electric lansat in 2026: 700 km autonomie, 8 locuri si un ecran de 31 inch in spate
Exista momente in industria auto cand un producator nu lanseaza doar un model nou, ci rescrie regulile unui segment intreg. Mercedes-Benz face exact asta cu noul VLE — un vehicul electric care nu seamana cu nimic altceva de pe piata si care, disponibil in Romania prin Tiriac Auto, ar putea redefini ce inseamna cu adevarat mobilitatea premium.

Nu este un SUV. Nu este un MPV clasic. Este ceva nou.

Mercedes-Benz VLE este primul model construit pe platforma Van Architecture, o arhitectura creata de la zero pentru vehicule electrice de dimensiuni mari. Rezultatul este un vehicul care arata ca o limuzina alungita, se comporta ca un sedan premium si ofera spatiul unui minibus de lux.

Cu un coeficient aerodinamic de 0,25 si proportii atent studiate, VLE nu tradeaza dimensiunile reale pana cand nu cobori din el si te uiti inapoi. Este masiv, dar nu arata masiv — o performanta de design care merita apreciata.

700 km autonomie: sfarsitul compromisului electric

Autonomia a fost, pana acum, singurul argument impotriva unui vehicul electric. VLE il anuleaza.

Cu o baterie de 115 kWh si arhitectura de 800 de volti, autonomia declarata depaseste 700 km WLTP — suficient pentru majoritatea calatoriilor fara nicio oprire planificata. Iar cand opresti, 15 minute la o statie de incarcare rapida adauga aproximativ 320 km. Bucuresti—Cluj dus-intors, fara calcule, fara griji.

VLE nu este un electric pe care il tolerezi. Este unul pe care il alegi.

8 locuri, un ecran de cinema si o masina care se reconfigureaza singura

In interior, VLE poate primi intre 5 si 8 persoane, in functie de configuratia aleasa. Sistemul Roll & Go permite mutarea sau demontarea scaunelor rapid, iar functia Remote Variable Rear Space permite ajustarea configuratiei chiar din aplicatia de telefon — inainte sa ajungi la masina.

Pasagerii din spate au la dispozitie un ecran retractabil de 31,3 inch cu rezolutie 8K. Nu este un ecran de tableta — este aproape dimensiunea unui televizor de acasa, integrat elegant in plafonul habitaclului. Cinema, gaming sau videoconferinta in drum spre birou — VLE le face pe toate.

MB.OS: masina care se actualizeaza ca un smartphone

Sistemul de operare MB.OS conecteaza toate functiile vehiculului — infotainment, asistenta la condus, performanta electrica — intr-un ecosistem unic, actualizat constant prin OTA (over the air).

MBUX Superscreen adauga trei ecrane integrate sub o suprafata de sticla: 10,25 inch pentru sofer, 14 inch central si 14 inch pentru pasagerul din fata. Navigatia bazata pe Google Maps include planificarea automata a opririi pentru incarcare si integrare AI prin ChatGPT si Google Gemini.

Siguranta de nivel superior si dinamica surprinzatoare

Pentru un vehicul de aceasta dimensiune, VLE reuseste o manevrabilitate remarcabila datorita puntii spate viratoare de pana la 7 grade — diametrul de bracaj de 10,9 m il face mai usor de manevrat decat multe berlane conventionale.

Suspensia AIRMATIC cu reglaj pe inaltime de 40 mm si pachetul MB.DRIVE cu 10 camere, 5 radare si 12 senzori ultrasonici completeaza un profil de siguranta impresionant.

Cand ajunge in Romania si cum il poti comanda

VLE a fost lansat in marteie in 2026, iar Tiriac Auto, dealerul oficial Mercedes-Benz in Romania, urmeaza sa comunice detaliile comerciale — pret, configuratii disponibile si termene de livrare. Cei interesati pot contacta deja consultantii pentru a fi printre primii informati.

Intr-o piata auto in care electrica devine normalitate, Mercedes-Benz VLE este tipul de vehicul care convinge si ultimii sceptici ca viitorul electric poate fi, in acelasi timp, spatios, rapid la incarcat si autentic premium.

Link articol Tiriac Auto: https://www.tiriacauto.ro/mercedes-benz/noutati/news/mercedes-benz-vle-electric-romania-1001

Link pagina Mercedes-Benz Tiriac Auto: https://www.tiriacauto.ro/mercedes-benz

Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Pentru prima dată, Blue Origin a refolosit o rachetă New Glenn
EXCLUSIV Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere
18:48
Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere
POLITICĂ Dezertare de la PSD la PNL chiar în ziua scandalului politic. „Trădătorul” a participat și la ședința cu Ilie Bolojan
18:43
Dezertare de la PSD la PNL chiar în ziua scandalului politic. „Trădătorul” a participat și la ședința cu Ilie Bolojan
ACTUALITATE Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
18:43
Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
REACȚIE Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
18:36
Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
COMUNICAT Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei
18:04
Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei

