Exista momente in industria auto cand un producator nu lanseaza doar un model nou, ci rescrie regulile unui segment intreg. Mercedes-Benz face exact asta cu noul VLE — un vehicul electric care nu seamana cu nimic altceva de pe piata si care, disponibil in Romania prin Tiriac Auto , ar putea redefini ce inseamna cu adevarat mobilitatea premium.

Nu este un SUV. Nu este un MPV clasic. Este ceva nou.

Mercedes-Benz VLE este primul model construit pe platforma Van Architecture, o arhitectura creata de la zero pentru vehicule electrice de dimensiuni mari. Rezultatul este un vehicul care arata ca o limuzina alungita, se comporta ca un sedan premium si ofera spatiul unui minibus de lux.

Cu un coeficient aerodinamic de 0,25 si proportii atent studiate, VLE nu tradeaza dimensiunile reale pana cand nu cobori din el si te uiti inapoi. Este masiv, dar nu arata masiv — o performanta de design care merita apreciata.

700 km autonomie: sfarsitul compromisului electric

Autonomia a fost, pana acum, singurul argument impotriva unui vehicul electric. VLE il anuleaza.

Cu o baterie de 115 kWh si arhitectura de 800 de volti, autonomia declarata depaseste 700 km WLTP — suficient pentru majoritatea calatoriilor fara nicio oprire planificata. Iar cand opresti, 15 minute la o statie de incarcare rapida adauga aproximativ 320 km. Bucuresti—Cluj dus-intors, fara calcule, fara griji.

VLE nu este un electric pe care il tolerezi. Este unul pe care il alegi .

8 locuri, un ecran de cinema si o masina care se reconfigureaza singura

In interior, VLE poate primi intre 5 si 8 persoane, in functie de configuratia aleasa. Sistemul Roll & Go permite mutarea sau demontarea scaunelor rapid, iar functia Remote Variable Rear Space permite ajustarea configuratiei chiar din aplicatia de telefon — inainte sa ajungi la masina.

Pasagerii din spate au la dispozitie un ecran retractabil de 31,3 inch cu rezolutie 8K. Nu este un ecran de tableta — este aproape dimensiunea unui televizor de acasa, integrat elegant in plafonul habitaclului. Cinema, gaming sau videoconferinta in drum spre birou — VLE le face pe toate.

MB.OS: masina care se actualizeaza ca un smartphone

Sistemul de operare MB.OS conecteaza toate functiile vehiculului — infotainment, asistenta la condus, performanta electrica — intr-un ecosistem unic, actualizat constant prin OTA (over the air).

MBUX Superscreen adauga trei ecrane integrate sub o suprafata de sticla: 10,25 inch pentru sofer, 14 inch central si 14 inch pentru pasagerul din fata. Navigatia bazata pe Google Maps include planificarea automata a opririi pentru incarcare si integrare AI prin ChatGPT si Google Gemini.

Siguranta de nivel superior si dinamica surprinzatoare

Pentru un vehicul de aceasta dimensiune, VLE reuseste o manevrabilitate remarcabila datorita puntii spate viratoare de pana la 7 grade — diametrul de bracaj de 10,9 m il face mai usor de manevrat decat multe berlane conventionale.

Suspensia AIRMATIC cu reglaj pe inaltime de 40 mm si pachetul MB.DRIVE cu 10 camere, 5 radare si 12 senzori ultrasonici completeaza un profil de siguranta impresionant.

Cand ajunge in Romania si cum il poti comanda

VLE a fost lansat in marteie in 2026, iar Tiriac Auto , dealerul oficial Mercedes-Benz in Romania, urmeaza sa comunice detaliile comerciale — pret, configuratii disponibile si termene de livrare. Cei interesati pot contacta deja consultantii pentru a fi printre primii informati.

Intr-o piata auto in care electrica devine normalitate, Mercedes-Benz VLE este tipul de vehicul care convinge si ultimii sceptici ca viitorul electric poate fi, in acelasi timp, spatios, rapid la incarcat si autentic premium.

Link articol Tiriac Auto: https://www.tiriacauto.ro/mercedes-benz/noutati/news/mercedes-benz-vle-electric-romania-1001