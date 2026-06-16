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Nicoleta Pauliuc, senatoarea PNL vehiculată pentru șefia Ministerului de Interne, are soțul, fost polițist, implicat în Dosarul Cămătarilor. Ce detalii ascunse din trecutul familiei ies la iveală în plină luptă politică pentru Palatul Victoria

Nicoleta Pauliuc, senatoarea PNL vehiculată pentru șefia Ministerului de Interne, are soțul, fost polițist, implicat în Dosarul Cămătarilor. Ce detalii ascunse din trecutul familiei ies la iveală în plină luptă politică pentru Palatul Victoria
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Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, unul dintre numele aflate în discuție pentru preluarea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării în viitorul guvern, revine în centrul atenției. Nu doar legat de lupta din interiorul PNL pentru Palatul Victoria, ci pentru legătura dintre numele soțului său și unul dintre cele mai temute clanuri interlope, după ce acesta a fost anchetat în trecut în dosarul Cămătarilor. Gândul prezintă detalii noi din ancheta în care soțul Nicoletei Pauliuc a fost arestat.

Cazul e readus în actualitate de cel mai recent documentar din seria „Cămătarii” și a stârnit un uriaș interes public în condițiile în care Nicoleta Pauliuc ocupă în prezent una dintre cele mai importante funcții parlamentare din domeniul securității naționale și e în cărți pentru Ministerul de Interne.

Interceptări din dosarul Cămătarilor: Ce facem cu restanțierul?

Documentarul scoate din arhive unul dintre cele mai controversate dosare de crimă organizată din România și face referire la fostul polițist Viorel Pauliuc, soțul senatoarei liberale, cercetat în 2004 în dosarul clanului Cămătarilor. Producția inserează interceptări telefonice în care Pauliuc discută cu Silviu Dudiță, zis „Fluturică”, unul dintre locotenenții clanului, despre recuperarea unor datorii – „fondul de rulment” –  inclusiv folosind expresia „ce facem cu restantierul?”.  „Fondul de rulment” reprezintă, în argoul interlop, banii de șpagă pe care interlopii îi împărțeau.

În august 2004, odată cu destructurarea clanului Cămătarilor, între persoanele reținute s-au aflat și doi polițiști: inspectorul principal Viorel Pauliuc și agentul-șef Robert Herghelegiu. Potrivit procurorilor, Viorel Pauliuc, pe atunci ofițer de poliție judiciară în cadrul Poliției Capitalei, ar fi tergiversat cercetările într-un dosar rezultat din plângerea impresarului Eugen Drăgoi împotriva unui inculpat din dosar.

La nicio lună de la reținerea sa, în septembrie 2004, Viorel Pauliuc a fost eliberat din arestul preventiv pe fondul unui viciu de procedură: instanța competentă să dispună arestarea era Curtea de Apel București, și nu Tribunalul București, deoarece Pauliuc ocupa o funcție care atrăgea competența instanței superioare.

Nu fost niciodată condamnat pentru acuzațiile aduse în legătură cu clanul Cămătarilor. Sursele Gândul spun astăzi că, de fapt, acuzațiile la adresa lui au fost retrase în urma intervenției șefului său direct de la secția Judiciar.

După plecarea din Poliție, Viorel Pauliuc s-a orientat spre afaceri imobiliare și administrarea unor firme din zona Ilfovului, potrivit declarațiilor de avere și de interese ale familiei.

De la dosare cu interlopi la secrete de stat

Numele Nicoletei Pauliuc, actuală senatoare și șefă a Comisie de Apărare din Parlament, a devenit cunoscut în presă chiar din în septembrie 2004, după ce a luat apărarea soțului său, pe atunci cercetat în  dosarul Cămătarilor. În 2024, ea declara pentru Context.ro că soțul său a fost reabilitat, fără a preciza momentul în care acesta a părăsit Poliția Română.

Între timp, Pauliuc și-a construit o carieră politică solidă, devenind unul dintre liderii PNL și actor-cheie în domeniul apărării și securității naționale. CV-ul său cuprinde studii la Colegiul Național de Informații al Academiei Naționale de Informații și la Universitatea Națională de Apărare, iar în prezent gestionează, prin funcția pe care o ocupă în Senat, documente clasificate și participă la decizii privind înzestrarea Armatei.

Traseul pe care l-a parcurs redevine interesant pentru public – în contextul în care ar urma să gestioneze  portofoliul de la Interne, în viitorul guvern Veștea.

Nicoleta Pauliuc luptă în prima linie în războiul declanșat de o aripă din PNL împotriva liderului partidului, Ilie Bolojan. Iar în măsura în care guvernul Adrian Veștea va fi instalat, există informații că Nicoleta Pauliuc ar urma să ocupe postul de ministru al Afacerilor Interne – o poziție care impune o examinare mai atentă a parcursului său public. Ea este asociată cu așa-numitul „grup Thuma”, tabăra liberală de care este legat și Cătălin Predoiu, ministrul PNL al Internelor în gestiunea căruia a ajuns programul de achiziție a pistoalelor și armelor de asalt din programul SAFE.

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