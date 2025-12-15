Prima pagină » Diverse » (P) 5 greșeli frecvente când cumperi aur și cum le poți evita

15 dec. 2025, 10:40
Investițiile în aur au fost întotdeauna percepute drept un refugiu în perioade de instabilitate economică. Metalul prețios este folosit în strategiile de diversificare a portofoliilor și este văzut ca un activ de protecție împotriva inflației sau a volatilității pieței. În ciuda reputației stabile, investițiile în aur nu sunt lipsite de capcane. Mulți investitori la început de drum fac greșeli care le pot afecta rezultatele financiare. Acest articol își propune să evidențieze cinci dintre aceste erori frecvente și să ofere soluții practice pentru a le evita, adoptând un ton informativ, echilibrat și realist asupra subiectului.

Se cumpără aur fără a se înțelege produsul financiar din spate

Una dintre cele mai frecvente greșeli este cumpărarea de instrumente care urmăresc prețul aurului, fără să se înțeleagă mecanismul din spate. Aurul poate fi tranzacționat sub diverse forme, inclusiv ETF-uri, contracte futures, acțiuni în companii miniere sau CFD-uri, fiecare cu caracteristici, riscuri și mecanisme proprii. De exemplu, un CFD pe aur nu presupune deținerea efectivă a metalului, ci doar specularea asupra variației de preț.

Platformele de tranzacționare reglementate, brokerii licențiați sau bursele de valori, unde sunt listate instrumente precum ETF-urile sau Acțiunile companiilor din sectorul aurifer, oferă posibilitatea de a tranzacționa aur. Dacă te întrebi “de unde pot cumpara aur”, acestea sunt câteva dintre cele mai bune puncte de plecare.

Se presupune că aurul este o investiție lipsită de riscuri

Mulți investitori privesc aurul ca pe o investiție fără riscuri, ceea ce este departe de realitate. Deși are reputația de „activ de refugiu”, aurul este totuși supus fluctuațiilor de preț, influențate de factori precum politica monetară, inflația globală, crizele geopolitice sau comportamentul piețelor financiare. Trebuie să se înțeleagă că aurul, ca orice alt instrument de investiție, vine la pachet cu riscuri, iar succesul depinde de strategia aleasă, momentul intrării pe piață și obiectivele individuale de investiție. Nu investi în aur doar pentru că „toată lumea o face”, ci doar după o analiză atentă și după stabilirea unui plan personalizat.

Se fac investiții bazate exclusiv pe emoții

Aurul este adesea cumpărat impulsiv în momente de panică economică, fără o analiză rațională. Emoțiile, în special frica, pot conduce la decizii neinspirate. De exemplu, în timpul unor crize globale, prețul aurului poate exploda pe termen scurt, atrăgând investitori care cred că „urmează să crească și mai mult”. Dar o creștere bruscă poate fi urmată de corecții puternice, iar investitorii care intră pe val pot rămâne prinși la prețuri mari. Pentru a evita acest tip de greșeală, adoptă o abordare strategică, bazată pe date și nu pe instincte. Analizează contextul macroeconomic, urmărește evoluțiile pieței pe termen mediu și lung și evită reacțiile impulsive.

Se  investește exclusiv în aur

Un alt risc major este supraexpunerea. Deși aurul poate aduce echilibru într-un portofoliu diversificat, dedicarea unei ponderi prea mari acestui activ poate duce la dezechilibre. Un portofoliu sănătos presupune diversificare, adică expunerea echilibrată la mai multe clase de active: acțiuni, obligațiuni, instrumente alternative și, eventual, aur.

Ignoră costurile asociate investiției în aur

Multe persoane se concentrează exclusiv pe prețul aurului și ignoră comisioanele sau taxele asociate tranzacționării. Fie că este vorba despre costuri de administrare pentru ETF-uri, spread-uri în cazul CFD-urilor sau taxe de stocare pentru aurul fizic, toate aceste componente pot eroda randamentele în timp.

Înainte de a face o investiție, analizează în detaliu toate costurile implicate, compară ofertele de pe piață și asigură-te că înțelegi impactul acestora asupra performanței totale. O investiție aparent profitabilă se poate dovedi ineficientă dacă taxele și comisioanele sunt prea mari.

Avertisment cu privire la riscuri:

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

