Senatorii PSD votează moțiunea de cenzură împotriva Dianei Buzoianu

“PSD va vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu, și nu are nicio legătură cu faptul că această moțiune a fost depusă de AUR.
Vă rog să vă aduceți aminte că, încă în urmă cu aproape două săptămâni, noi am solicitat demisia doamnei Buzoianu, având în vedere felul în care a gestionat problema de la Paltinu”, a declarat Zamfir la Antena 3.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
