Senatorii PSD votează moțiunea de cenzură împotriva Dianei Buzoianu

Deși nu vor vota moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului, senatorii PSD vor vota „pentru” moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit unor surse, senatorii PSD vor vota alături de opoziție împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu. Totodată, senatorul Daniel Zamfir a spus clar că PSD „votează moțiunea categoric”.

“PSD va vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu, și nu are nicio legătură cu faptul că această moțiune a fost depusă de AUR.

Vă rog să vă aduceți aminte că, încă în urmă cu aproape două săptămâni, noi am solicitat demisia doamnei Buzoianu, având în vedere felul în care a gestionat problema de la Paltinu”, a declarat Zamfir la Antena 3.

