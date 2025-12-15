Prima pagină » Știri externe » Victoria extremei drepte la alegerile prezidențiale din Chile amenință dominația chinezilor din America Latină

Victoria extremei drepte la alegerile prezidențiale din Chile amenință dominația chinezilor din America Latină

15 dec. 2025, 14:44, Știri externe
Victoria extremei drepte la alegerile prezidențiale din Chile amenință dominația chinezilor din America Latină

Influența Chinei în America de Sud este generată de o creștere rapidă a schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și de eforturi diplomatice pentru a-și consolida poziția ca partener major al regiunii, adesea în competiție directă cu Statele Unite.

China a devenit al doilea partener comercial ca mărime al Americii Latine, cu un comerț bilateral care a atins 518,47 miliarde de dolari în anul 2024. Investițiile chineze vizează în principal sectoare precum mineralele critice (litiu, cupru), agricultura și energia. Un exemplu de infrastructură majoră al Chinei este mega-portul Chancay din Peru, un proiect cheie menit să devină un hub logistic pentru comerțul cu Asia, ocolind canalul Panama și reducând dependența de infrastructura continentală controlată de SUA.

China a devenit cel mai mare creditor suveran al regiunii și oferă împrumuturi substanțiale unor țări precum Venezuela, Ecuador și Argentina. Împrumuturile sunt adesea garantate cu materii prime. Beijingul folosește puterea economică pentru a obține avantaje politice, inclusive convingerea țărilor să renunțe la recunoașterea diplomatică a Taiwanului.

Noul președinte din Chile ar putea schimba drastic traiectoria Americii Latine

Conform rezultatelor oficiale, politicianul ultraconservator José Antonio Kast, fiul unui fost membru al partidului nazist și „admirator” al dictatorului Augusto Pinochet, a obținut 58,16% din voturi, în comparație cu oponenta sa, Jeannette Jara, fostă ministră a Muncii, care a atins procentajul de 41,84. Cunoscut pentru opoziția sa față de avort și căsătoria între persoane de același sex, Kast și-a bazat campania prezidențială pe promisiunea sa de a expulza zeci de mii de imigranți fără acte.

Duminică, 15 decembrie, secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis felicitări lui Kast, care, prin victoria sa politică, a adus încă un lider de dreapta apropiat de Donald Trump, în regiunea Americii Latine. Unii analiști consideră victoria lui Kast parte dintr-un val de dreapta sud-american, în timp ce alții o văd ca pe o nouă alternanță a puterii între stânga și dreapta în Chile, după revenirea la democrație după căderea dictaturii din 1990.

Se anunță pierderi pentru China

Este foarte probabil ca José Kast să se ralieze la Washington, opunându-se strategiei de stat a predecesorului său Gabriel Boric pentru litiu și favorizând redeschiderea licitațiilor privatizate. Un analist chinez preconizează că noul președinte ar aduce schimbări în domeniul privat, dezavantajoase firmelor chineze, invitând, în același timp, minerii americani, canadieni și australieni să se extindă, folosind mecanisme mai dure de revizuire a „securității naționale” pentru a încetini mai mult achizițiile chineze și a crește costurile politice.

Perspectiva chineză consideră că resetarea politicii din America Latină e un rezultat direct al noii Strategii de Securitate Națională a SUA, anunțând o trecere de la „democrația pe primul loc” la „securitatea pe primul loc”. Conform The Guardian, Kast a declarat, cu încredere, că administrația sa va da dovadă de „o mare fermitate în confruntarea” cu toți cei care „fac rău” statului.

Recomandările autorului:

Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul

Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari. Modelul este unul extrem de rar

 Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
17:01
Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
CONTROVERSĂ După fuga din Siria, familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Fostul dictator „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
15:59
După fuga din Siria, familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Fostul dictator „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
FLASH NEWS Vin Diesel a dezvăluit: îl vom vedea pe Cristiano Ronaldo în ultimul film „Fast & Furious”. „I-am scris un rol”. Când va fi lansat în cinematografe
15:59
Vin Diesel a dezvăluit: îl vom vedea pe Cristiano Ronaldo în ultimul film „Fast & Furious”. „I-am scris un rol”. Când va fi lansat în cinematografe
CONTROVERSĂ Trupa punk feministă Pussy Riot a fost pusă de Rusia pe lista grupărilor extremiste, alături de Facebook, Instagram, ISIS și al-Qaeda
15:57
Trupa punk feministă Pussy Riot a fost pusă de Rusia pe lista grupărilor extremiste, alături de Facebook, Instagram, ISIS și al-Qaeda
FLASH NEWS Banca centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear. Ce despăgubiri colosale cere de la societatea care deține activele rusești blocate în Europa. UE vrea să le folosească pentru a ajuta Ucraina
15:21
Banca centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear. Ce despăgubiri colosale cere de la societatea care deține activele rusești blocate în Europa. UE vrea să le folosească pentru a ajuta Ucraina
EXTERNE O nuntă de 35.000 de dolari a dus la o ruptură neașteptată: logodnicul a anulat totul după ce a aflat adevărul despre partenera sa
15:03
O nuntă de 35.000 de dolari a dus la o ruptură neașteptată: logodnicul a anulat totul după ce a aflat adevărul despre partenera sa
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Teoria atașamentului: De ce modul în care am fost iubiți în copilărie ne decide relațiile din prezent?
HOROSCOP Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
16:58
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
EXCLUSIV Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
16:43
Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
FLASH NEWS Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
16:34
Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
EXCLUSIV Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea
16:25
Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea
FLASH NEWS Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză”
16:21
Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză”

Cele mai noi