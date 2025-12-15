Victoria extremei drepte la alegerile prezidențiale din Chile amenință dominația chinezilor din America Latină

Influența Chinei în America de Sud este generată de o creștere rapidă a schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și de eforturi diplomatice pentru a-și consolida poziția ca partener major al regiunii, adesea în competiție directă cu Statele Unite.

China a devenit al doilea partener comercial ca mărime al Americii Latine, cu un comerț bilateral care a atins 518,47 miliarde de dolari în anul 2024. Investițiile chineze vizează în principal sectoare precum mineralele critice (litiu, cupru), agricultura și energia. Un exemplu de infrastructură majoră al Chinei este mega-portul Chancay din Peru, un proiect cheie menit să devină un hub logistic pentru comerțul cu Asia, ocolind canalul Panama și reducând dependența de infrastructura continentală controlată de SUA.

China a devenit cel mai mare creditor suveran al regiunii și oferă împrumuturi substanțiale unor țări precum Venezuela, Ecuador și Argentina. Împrumuturile sunt adesea garantate cu materii prime. Beijingul folosește puterea economică pentru a obține avantaje politice, inclusive convingerea țărilor să renunțe la recunoașterea diplomatică a Taiwanului.

Noul președinte din Chile ar putea schimba drastic traiectoria Americii Latine

Conform rezultatelor oficiale, politicianul ultraconservator José Antonio Kast, fiul unui fost membru al partidului nazist și „admirator” al dictatorului Augusto Pinochet, a obținut 58,16% din voturi, în comparație cu oponenta sa, Jeannette Jara, fostă ministră a Muncii, care a atins procentajul de 41,84. Cunoscut pentru opoziția sa față de avort și căsătoria între persoane de același sex, Kast și-a bazat campania prezidențială pe promisiunea sa de a expulza zeci de mii de imigranți fără acte.

Duminică, 15 decembrie, secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis felicitări lui Kast, care, prin victoria sa politică, a adus încă un lider de dreapta apropiat de Donald Trump, în regiunea Americii Latine. Unii analiști consideră victoria lui Kast parte dintr-un val de dreapta sud-american, în timp ce alții o văd ca pe o nouă alternanță a puterii între stânga și dreapta în Chile, după revenirea la democrație după căderea dictaturii din 1990.

Se anunță pierderi pentru China

Este foarte probabil ca José Kast să se ralieze la Washington, opunându-se strategiei de stat a predecesorului său Gabriel Boric pentru litiu și favorizând redeschiderea licitațiilor privatizate. Un analist chinez preconizează că noul președinte ar aduce schimbări în domeniul privat, dezavantajoase firmelor chineze, invitând, în același timp, minerii americani, canadieni și australieni să se extindă, folosind mecanisme mai dure de revizuire a „securității naționale” pentru a încetini mai mult achizițiile chineze și a crește costurile politice.

Perspectiva chineză consideră că resetarea politicii din America Latină e un rezultat direct al noii Strategii de Securitate Națională a SUA, anunțând o trecere de la „democrația pe primul loc” la „securitatea pe primul loc”. Conform The Guardian, Kast a declarat, cu încredere, că administrația sa va da dovadă de „o mare fermitate în confruntarea” cu toți cei care „fac rău” statului.

