O nuntă de 35.000 de dolari a dus la o ruptură neașteptată: logodnicul a anulat totul după ce a aflat adevărul despre partenera sa

Povestea de iubire a unui cuplu s-a încheiat la scurt timp după ce a fost programată o întâlnire cu un organizator de nunți. Bărbatul a aflat că logodnica sa avea așteptări costisitoare, iar părerile despre priorități și obligații familiale erau foarte diferite.

Totul ar costa aproximativ 35.000 de dolari și, personal, cred că este ridicol să cheltuiești această sumă pe o nuntă”, a spus acesta. Ulterior, în timpul unor discuții cu partenera lui, a făcut descoperiri care l-au determinat să anuleze tot.

Un bărbat a anulat planurile de nuntă în ultimul moment, ce a dus la decizia șocantă

Bărbatul a povestit pe o rețea de socializare că a decis să nu mai facă nunta cu logodnica lui, după ce și-a dat seama că aveau păreri total opuse despre bani, priorități și obligațiile familiale. El deținea o casă achitată integral și a spus că se descurcă bine din salariul pe care îl are ca vânzător.

Întrebările legate de finanțe și compatibilitate au început imediat după ce au avut prima discuție cu un organizator de nunți. După ce a aflat că partenera lui de viață își dorește o nuntă de aproape 35.000 de dolari, el s-a întrebat dacă valorile lor sunt suficient de aliniate pentru a construi un viitor împreună.

„Eu sunt un tip simplu și trăiesc foarte frugal. La final, totul ar costa aproximativ 35.000 de dolari și, personal, cred că este ridicol să cheltuiești această sumă pe o nuntă”, a spus bărbatul care a subliniat că a fost întotdeauna conștient de economisirea banilor și planificarea lor din timp.

După întâlnirea cu organizatorul de nunţi, el a avut o conversaţie serioasă cu femeia iubită şi a fost uimit să afle că ea nu avea economii și trebuia să restituie o sumă semnificativă pe un card de credit, unde făcea doar plăți minime.

El a comparat abordarea ei cu a lui și a explicat că economiile sale erau menite să ofere siguranța și independența.

„Eu le am astfel încât să îmi pot da demisia oricând și să îmi pot menține stilul de viață timp de cel puțin şase luni, fără a schimba nimic”, a mai spus bărbatul.

