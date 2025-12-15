Prima pagină » Actualitate » Icoana pictată de Nicolae Grigorescu a fost vândută. 90.000 de euro, record absolut pe piața românească de artă sacră

15 dec. 2025, 14:36, Actualitate
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, intitulată „Maica Domnului cu Pruncul”, a fost adjudecată la 90.000 de euro în Licitația de Crăciun organizată de Artmark pe data de 9 decembrie, stabilind cel mai mare preț obținut vreodată în România pentru o icoană.

Pictura a pornit la licitație cu prețul de 18.000 de euro și a fost adjudecată în mai puțin de zece minute, în urma unei competiții intense, câștigate de un colecționar din online. Este o piesă rară, atât prin autor, cât și prin soluția artistică: Grigorescu a ales o reprezentare necanonică, pictând chipurile sfinților după model viu.

Licitația pentru icoana pictată de Nicolae Grigorescu a durat mai puțin de 10 minute

„Sfinții săi par reali. Această formulă i-a fost foarte dragă lui Grigorescu și a păstrat-o aproape de el toată viața”, a explicat Vlad Dumitriu, muzeograf al Muzeului Memorial „Nicolae Grigorescu” din Câmpina. Icoana apare inclusiv în fotografii de epocă, expusă pe un șevalet chiar în sufrageria artistului.

Această licitație de Crăciun din 2025 confirmă un an excepțional pentru segmentul acesta de piață. După 15 ani de licitații Artmark dedicate artei sacre, evenimentul din decembrie se clasează pe locul al doilea ca valoare totală a vânzărilor.

Artmark rămâne una dintre puținele case de licitații din Europa care organizează în mod constant licitații de artă sacră, un domeniu dificil, care presupune expertiză de specialitate și un public de colecționari de nișă, extrem de rafinați.

Grigorescu a fost din nou în centrul sezonului

Recordul obținut pentru icoană vine la doar un an după alt moment istoric: în decembrie 2024, „Țărăncuța odihnindu-se” stabilea recordul absolut pentru pictura românească, cu 365.000 de euro. Astfel, Nicolae Grigorescu rămâne numele-simbol al pieței locale de artă.

Artistul național este, din nou, una dintre vedetele Licitației Artmark de Iarnă, considerată cel mai important eveniment de artă al sezonului, programată pe 16 decembrie, la Palatul Cesianu-Racoviță și online, de la ora 17.00.

