Primul cărucior nu este o simplă achiziție. Este obiectul pe care îl vei folosi zilnic în următorii ani: la plimbările din parc, la cumpărături rapide, în vacanțe sau la vizitele la medic. Îți dorești confort pentru bebeluș, dar și manevrabilitate pentru tine. Vrei să arate bine, să fie ușor de pliat și să reziste în timp.
Oferta este mare, iar diferențele dintre modele pot părea greu de înțeles la început. De aceea, merită să iei decizia informat, în funcție de stilul tău de viață, de spațiul în care locuiești și de planurile pe termen lung.
Mai jos găsești 12 recomandări, care te ajută să alegi căruciorul potrivit fără stres. Salvează lista și folosește-o ca ghid atunci când compari modele!
Începe cu o întrebare simplă: de la ce vârstă îl vei folosi?
Pentru nou-născuți (0-6 luni), caută un model care permite poziția complet întinsă. Landoul dedicat sau unitatea cu spătar rabatabil la 180° susține corect coloana și menține căile respiratorii într-o poziție sigură. În primele luni, copilul nu își poate susține capul, iar poziția orizontală îl protejează.
Pentru 6 luni – 3/4 ani, poți folosi partea sport. Aici contează spătarul reglabil, centura în 5 puncte și suportul ajustabil pentru picioare. Un copil mai mare are nevoie de libertate de mișcare, dar și de stabilitate.
Ai la dispoziție mai multe variante de cărucioare pentru bebe:
Dacă vrei o soluție pe termen lung, alege un model care crește odată cu copilul. Verifică greutatea maximă admisă (de obicei 15–22 kg).
Bebelușii dorm mult, iar plimbările lungi devin rapid momente de odihnă. Căruciorul trebuie să ofere:
Evită modelele care permit doar poziții semi-înclinate în primele luni. După 4-6 luni, când copilul își ține singur capul, poți folosi poziții intermediare.
Verifică dacă landoul este omologat pentru somn ocazional și citește specificațiile producătorului.
Stilul tău de viață dictează alegerea.
Pentru oraș
Dacă mergi des la cafenea, la mall sau în supermarket, ai nevoie de un model care virează ușor și încape în lift sau printre rafturi.
Pentru drumuri denivelate
Dacă locuiești într-o zonă cu drumuri neasfaltate sau îți plac ieșirile în natură, roțile mari absorb mai bine șocurile.
Pentru utilizare mixtă
Alege un model all-terrain, cu roți pivotante care se pot bloca. Este puțin mai greu, dar se adaptează mai bine diverselor situații.
Analizează realitatea din jurul tău: ai lift? urci scări? folosești transport public? Măsoară ușile și portbagajul înainte să cumperi.
Greutatea căruciorului influențează direct confortul tău.
Un model foarte ușor poate pierde din stabilitate pe teren accidentat. Un model foarte greu devine dificil de ridicat zilnic.
Verifică dimensiunile în poziție pliată. Măsoară portbagajul mașinii. Unele modele ocupă tot spațiul, altele lasă loc pentru bagaje.
Testează plierea în magazin. Dacă mecanismul ți se pare complicat acum, va fi și mai dificil într-o zi aglomerată.
În viața reală, vei plia căruciorul cu o mână și vei ține copilul în cealaltă.
Caută:
Unele modele se pliază cu scaunul atașat, altele necesită demontare. Dacă folosești mașina zilnic, diferența de câteva secunde devine importantă.
Verifică atent aceste elemente:
Testează frâna. Apasă ferm și vezi dacă roțile se blochează complet. Încearcă să miști căruciorul după activarea frânei.
Hamul trebuie să fie solid și confortabil. Copiii se mișcă mult, iar sistemul de prindere trebuie să rămână sigur.
Roțile determină cât de lin se deplasează căruciorul.
EVA (spumă)
Gonflabile
Roțile pivotante oferă manevrabilitate în oraș. Dacă mergi pe teren neregulat, blochează-le pentru stabilitate.
Suspensiile reduc vibrațiile. Modelele cu suspensii pe toate roțile oferă confort mai bun la plimbări lungi.
Coșul de sub cărucior devine rapid aliatul tău.
Verifică:
Dacă faci cumpărături frecvent sau petreci mult timp în parc, un coș generos îți scutește mâinile de pungi suplimentare.
Dacă te deplasezi des cu mașina, un travel system simplifică rutina zilnică.
Multe modele de cărucioare pentru bebeluși permit montarea scoicii auto pe șasiu, folosind adaptoare dedicate. Verifică dacă acestea sunt incluse sau se cumpără separat.
Ține cont de două lucruri:
Testează montarea și demontarea în magazin. Ar trebui să auzi un clic clar la fixare.
Detaliile mici influențează experiența zilnică.
Caută:
În primele luni, poziționează copilul cu fața spre tine. Ulterior, îl poți orienta spre exterior pentru a explora.
Accesorii utile:
Compară pachetele incluse și calculează costul total înainte de achiziție.
Stabilește un buget realist și compară caracteristicile.
Verifică ce primești în pachet. Uneori un model puțin mai scump include accesorii care ar costa separat câteva sute de lei.
Gândește pe termen lung. Un cărucior rezistent poate fi folosit pentru al doilea copil sau revândut ulterior.
Dacă intenționezi să ai al doilea copil în următorii ani, caută un model care permite transformarea în cărucior dublu sau montarea unei platforme pentru copilul mai mare.
Verifică:
Alege informat, testează înainte de achiziție și compară opțiunile disponibile. Analizează ce ți se potrivește cu adevărat și adaptează alegerea la stilul tău de viață. Salvează acest ghid și folosește-l atunci când verifici specificațiile fiecărui model de cărucior pentru bebeluși!