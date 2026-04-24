Primul cărucior nu este o simplă achiziție. Este obiectul pe care îl vei folosi zilnic în următorii ani: la plimbările din parc, la cumpărături rapide, în vacanțe sau la vizitele la medic. Îți dorești confort pentru bebeluș, dar și manevrabilitate pentru tine. Vrei să arate bine, să fie ușor de pliat și să reziste în timp.

Oferta este mare, iar diferențele dintre modele pot părea greu de înțeles la început. De aceea, merită să iei decizia informat, în funcție de stilul tău de viață, de spațiul în care locuiești și de planurile pe termen lung.

Mai jos găsești 12 recomandări, care te ajută să alegi căruciorul potrivit fără stres. Salvează lista și folosește-o ca ghid atunci când compari modele!

Alege tipul de cărucior potrivit vârstei copilului

Începe cu o întrebare simplă: de la ce vârstă îl vei folosi?

Pentru nou-născuți (0-6 luni), caută un model care permite poziția complet întinsă. Landoul dedicat sau unitatea cu spătar rabatabil la 180° susține corect coloana și menține căile respiratorii într-o poziție sigură. În primele luni, copilul nu își poate susține capul, iar poziția orizontală îl protejează.

Pentru 6 luni – 3/4 ani, poți folosi partea sport. Aici contează spătarul reglabil, centura în 5 puncte și suportul ajustabil pentru picioare. Un copil mai mare are nevoie de libertate de mișcare, dar și de stabilitate.

Ai la dispoziție mai multe variante de cărucioare pentru bebe:

2 în 1 – landou + parte sport pe același șasiu

3 în 1 – landou + parte sport + scoică auto

sport compact – potrivit după ce copilul stă bine în șezut

transformabil – adaptabil de la naștere până la 3-4 ani

Dacă vrei o soluție pe termen lung, alege un model care crește odată cu copilul. Verifică greutatea maximă admisă (de obicei 15–22 kg).

Verifică poziția de somn

Bebelușii dorm mult, iar plimbările lungi devin rapid momente de odihnă. Căruciorul trebuie să ofere:

spătar complet rabatabil pentru nou-născuți

saltea fermă în landou

protecție laterală bună

ventilație adecvată

Evită modelele care permit doar poziții semi-înclinate în primele luni. După 4-6 luni, când copilul își ține singur capul, poți folosi poziții intermediare.

Verifică dacă landoul este omologat pentru somn ocazional și citește specificațiile producătorului.

Unde îl vei folosi cel mai des?

Stilul tău de viață dictează alegerea.

Pentru oraș

roți pivotante mici

cadru ușor

pliere compactă

manevrabilitate rapidă

Dacă mergi des la cafenea, la mall sau în supermarket, ai nevoie de un model care virează ușor și încape în lift sau printre rafturi.

Pentru drumuri denivelate

roți mari, de preferat gonflabile

suspensii eficiente

cadru solid

Dacă locuiești într-o zonă cu drumuri neasfaltate sau îți plac ieșirile în natură, roțile mari absorb mai bine șocurile.

Pentru utilizare mixtă

Alege un model all-terrain, cu roți pivotante care se pot bloca. Este puțin mai greu, dar se adaptează mai bine diverselor situații.

Analizează realitatea din jurul tău: ai lift? urci scări? folosești transport public? Măsoară ușile și portbagajul înainte să cumperi.

Greutatea și dimensiunile contează

Greutatea căruciorului influențează direct confortul tău.

6–9 kg: ușor, potrivit pentru călătorii și apartamente fără lift

10–15 kg: stabil, mai robust, potrivit pentru utilizare frecventă

Un model foarte ușor poate pierde din stabilitate pe teren accidentat. Un model foarte greu devine dificil de ridicat zilnic.

Verifică dimensiunile în poziție pliată. Măsoară portbagajul mașinii. Unele modele ocupă tot spațiul, altele lasă loc pentru bagaje.

Testează plierea în magazin. Dacă mecanismul ți se pare complicat acum, va fi și mai dificil într-o zi aglomerată.

Sistemul de pliere trebuie să fie rapid

În viața reală, vei plia căruciorul cu o mână și vei ține copilul în cealaltă.

Caută:

pliere cu o singură mână

blocare automată în poziție pliată

posibilitatea de a sta vertical singur

Unele modele se pliază cu scaunul atașat, altele necesită demontare. Dacă folosești mașina zilnic, diferența de câteva secunde devine importantă.

Pune accent pe siguranța înainte de toate

Verifică atent aceste elemente:

centură în 5 puncte, reglabilă

sistem de frânare centralizat

stabilitate când pui greutate în coș

cadru fără muchii ascuțite

certificări europene

Testează frâna. Apasă ferm și vezi dacă roțile se blochează complet. Încearcă să miști căruciorul după activarea frânei.

Hamul trebuie să fie solid și confortabil. Copiii se mișcă mult, iar sistemul de prindere trebuie să rămână sigur.

Roțile și suspensiile fac diferența

Roțile determină cât de lin se deplasează căruciorul.

EVA (spumă)

nu fac pană

nu necesită întreținere

potrivite pentru asfalt

Gonflabile

absorb mai bine șocurile

potrivite pentru drumuri denivelate

necesită verificare periodică

Roțile pivotante oferă manevrabilitate în oraș. Dacă mergi pe teren neregulat, blochează-le pentru stabilitate.

Suspensiile reduc vibrațiile. Modelele cu suspensii pe toate roțile oferă confort mai bun la plimbări lungi.

Spațiul de depozitare îți ușurează viața

Coșul de sub cărucior devine rapid aliatul tău.

Verifică:

capacitatea maximă (5–10 kg în majoritatea cazurilor)

accesul facil, chiar și cu spătarul lăsat

material rezistent și ușor de curățat

Dacă faci cumpărături frecvent sau petreci mult timp în parc, un coș generos îți scutește mâinile de pungi suplimentare.

Compatibilitatea cu scoica auto

Dacă te deplasezi des cu mașina, un travel system simplifică rutina zilnică.

Multe modele de cărucioare pentru bebeluși permit montarea scoicii auto pe șasiu, folosind adaptoare dedicate. Verifică dacă acestea sunt incluse sau se cumpără separat.

Ține cont de două lucruri:

scoica nu trebuie folosită perioade lungi (maximum aproximativ 2 ore consecutiv)

sistemul de prindere trebuie să fie intuitiv și sigur

Testează montarea și demontarea în magazin. Ar trebui să auzi un clic clar la fixare.

Confortul copilului la fiecare plimbare

Detaliile mici influențează experiența zilnică.

Caută:

copertină extensibilă cu protecție UV

ventilație prin panouri din plasă

husă detașabilă și lavabilă

suport reglabil pentru picioare

scaun reversibil

În primele luni, poziționează copilul cu fața spre tine. Ulterior, îl poți orienta spre exterior pentru a explora.

Accesorii utile:

husă de ploaie

plasă anti-insecte

sac de iarnă

saltea suplimentară

Compară pachetele incluse și calculează costul total înainte de achiziție.

Bugetul și raportul calitate-preț

Stabilește un buget realist și compară caracteristicile.

gama accesibilă – funcții de bază

gama medie – echilibru între preț și performanță

gama superioară – materiale premium și tehnologii avansate

Verifică ce primești în pachet. Uneori un model puțin mai scump include accesorii care ar costa separat câteva sute de lei.

Gândește pe termen lung. Un cărucior rezistent poate fi folosit pentru al doilea copil sau revândut ulterior.

Planifică pe termen lung

Dacă intenționezi să ai al doilea copil în următorii ani, caută un model care permite transformarea în cărucior dublu sau montarea unei platforme pentru copilul mai mare.

Verifică:

greutatea maximă suportată

posibilitatea atașării unui al doilea scaun

manevrabilitatea în configurație extinsă

Alege informat, testează înainte de achiziție și compară opțiunile disponibile. Analizează ce ți se potrivește cu adevărat și adaptează alegerea la stilul tău de viață. Salvează acest ghid și folosește-l atunci când verifici specificațiile fiecărui model de cărucior pentru bebeluși!