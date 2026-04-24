(P) Despăgubirea unui zbor întârziat: ce spune legislația europeană și cum se aplică

Un zbor întârziat îți poate da peste cap planurile, dar îți poate aduce și bani înapoi. Regulile europene sunt bine stabilite și îți oferă dreptul la despăgubire pentru zbor întârziat atunci când ajungi mai târziu la destinație.

Mulți pasageri pierd această oportunitate pentru că nu cunosc condițiile sau nu știu cum să facă o cerere. În realitate, lucrurile sunt mai simple decât par. Dacă înțelegi cum funcționează sistemul și ce trebuie să faci, poți recupera rapid sume consistente, fără stres și fără proceduri complicate.

Când poți primi despăgubiri pentru un zbor întârziat?

Nu orice întârziere aduce automat bani înapoi. Regulamentul european stabilește câteva condiții precise.

Cea mai importantă este întârzierea la sosire. Contează ora la care ajungi la destinația finală. Dacă ajungi cu peste 3 ore întârziere, poți solicita despăgubire pentru zbor întârziat.

Al doilea criteriu este cauza întârzierii. Compania aeriană trebuie să fie responsabilă pentru situație.

Ai șanse mari să primești despăgubiri dacă întârzierea a apărut din motive precum:

  • probleme tehnice ale avionului
  • organizare slabă a echipajului
  • efecte în lanț de la alte zboruri ale companiei
  • greve ale angajaților companiei aeriene

Există și situații în care întârzierea ține de factori externi. În aceste cazuri, compensația financiară nu se aplică.

Aici intră:

  • vremea severă
  • restricțiile de trafic aerian
  • greve ale aeroporturilor sau autorităților
  • probleme de securitate
  • incidente externe, cum ar fi impactul cu păsări

Chiar și atunci când nu primești bani, compania are obligația să te ajute pe durata așteptării.

Ce sumă poți primi pentru întârzierea zborului?

Valoarea despăgubirii pentru zbor întârziat este stabilită în funcție de distanța parcursă. Nu depinde de prețul biletului sau de compania aleasă.

Sumele sunt fixe și ușor de înțeles:

  • 250 euro pentru zboruri de până la 1.500 km
  • 400 euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km
  • 600 euro pentru zboruri de peste 3.500 km

Pentru zborurile lungi există și o situație intermediară. Dacă ajungi cu o întârziere între 3 și 4 ore, suma poate fi de 300 euro.

Se ia în calcul ora de sosire finală. Dacă ai escală și pierzi conexiunea, contează cât de târziu ajungi la destinația finală.

Dacă ai fost mutat pe un alt zbor și ajungi cu întârziere mare, dreptul la despăgubire rămâne valabil. Mulți pasageri cred că despăgubirea este mică sau depinde de costul biletului. În realitate, poți primi până la 600 euro chiar și pentru un zbor low-cost.

Ce drepturi ai în aeroport când zborul întârzie?

Pe lângă compensația financiară, ai dreptul la asistență din partea companiei aeriene. Aceasta se aplică în funcție de durata întârzierii.

Ai dreptul la:

  • mâncare și băuturi
  • acces la telefon sau internet
  • cazare dacă trebuie să rămâi peste noapte
  • transport între aeroport și hotel

Dacă întârzierea depășește 5 ore, poți renunța la zbor și poți cere banii înapoi pe bilet.

Poți recupera și cheltuielile suplimentare. Dacă ai plătit cazare sau transport, păstrează documentele. Aceste costuri se pot deconta. Aceste drepturi se aplică dacă zborul pleacă din Uniunea Europeană sau este operat de o companie aeriană din UE.

Cum ceri despăgubirea pentru zbor întârziat?

Procesul este simplu dacă urmezi câțiva pași. Primul pas începe din aeroport. Notează ora reală de sosire și cere informații despre cauza întârzierii.

Păstrează toate documentele:

  • biletul de avion
  • cartea de îmbarcare
  • confirmarea rezervării
  • mesajele primite de la companie

După zbor, depui cererea către compania aeriană. De obicei, formularul este disponibil online. Include în cerere:

  • numărul zborului
  • data și ruta
  • dovada întârzierii
  • documentele de călătorie

Ai la dispoziție un termen destul de generos pentru a face solicitarea, în multe cazuri până la un an. Dacă vrei să simplifici tot procesul, poți apela la servicii specializate. Acestea verifică eligibilitatea și se ocupă de tot.

Avantajele sunt evidente:

  • economisești timp
  • eviți discuțiile cu compania aeriană
  • plătești doar dacă primești despăgubirea

Situații speciale pe care merită să le știi

  • Dacă ai cumpărat un pachet turistic, regulile rămân aceleași. Zborul inclus în pachet este acoperit de legislația europeană.
  • În cazul anulării zborului, poți primi despăgubiri dacă nu ai fost informat din timp sau nu ai primit o alternativă potrivită.
  • Dacă ți s-a refuzat îmbarcarea din cauza suprarezervării, ai dreptul la compensație și asistență imediată.
  • Pentru zborurile din afara Uniunii Europene, regulile pot fi diferite. De exemplu, în Statele Unite, compensațiile nu sunt reglementate la fel de strict.
  • Un detaliu important ține de ofertele primite în aeroport. Dacă accepți un voucher sau o alternativă, verifică exact ce presupune.

În unele cazuri, acest lucru poate influența dreptul la despăgubire.

Un zbor întârziat poate deveni mai ușor de gestionat atunci când știi ce ai de făcut. Regulile europene îți oferă un cadru stabil și te ajută să îți recuperezi banii.

Dacă ajungi cu peste 3 ore întârziere și cauza ține de compania aeriană, ai toate motivele să faci o cerere. Cu documentele potrivite și câțiva pași simpli, poți obține o despăgubire pentru zbor întârziat fără bătăi de cap.

În loc să rămâi doar cu o experiență neplăcută, ai șansa să recuperezi bani și să îți protejezi drepturile ca pasager.

