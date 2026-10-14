Prima pagină » Diverse » (P) Unde pleacă românii în vara 2027. Destinațiile noi pe care să le treci pe listă de acum

(P) Unde pleacă românii în vara 2027. Destinațiile noi pe care să le treci pe listă de acum

(P) Unde pleacă românii în vara 2027. Destinațiile noi pe care să le treci pe listă de acum
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Unde pleacă românii în vara 2027. Destinațiile noi pe care să le treci pe listă de acum

Harta vacanțelor de vară se schimbă. Paralela45, cel mai vechi tur-operator din România, a lansat programul de vară 2027, cel mai amplu din istoria sa, construit alături de grupul Rainbow Tours și de Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia, cu care consolidează un parteneriat strategic. Pe lângă destinațiile pe care românii le iubesc de ani buni, sezonul aduce câteva locuri noi sau readuse în atenție, care merită trecute pe listă de pe acum.

O vară mai mare, cu mai multe destinații

În vara 2027, Paralela45 operează zboruri charter spre zece țări, cu o capacitate cu 20% mai mare decât în 2026 și cu aproape 80% peste nivelul din 2025. Creșterea vine din integrarea în grupul Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți tur-operatori din Europa Centrală și de Est, din care Paralela45 face parte din 2025.

Destinațiile noi pornesc de la ce ne spun turiștii. Albania era tot mai căutată, iar Samos și Lesbos ne erau cerute de cei care le-au descoperit deja și voiau să revină. Cu puterea grupului Rainbow Tours și cu parteneriatul strategic cu Enter Air, am putut să le aducem în program chiar din acest sezon”, spune Dawid Manicki, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

Enter Air, partenerul care te duce în vacanță

Majoritatea zborurilor spre aceste destinații sunt operate de Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia și partenerul grupului Rainbow Tours. Pentru vara 2027, Paralela45 consolidează cu Enter Air un parteneriat strategic și solid, care aduce în România standardul cu care călătoresc turiștii grupului din toată regiunea.

Ce trebuie să știi despre Enter Air:

  • zboară exclusiv pentru tur-operatori și are 16 ani de experiență în zboruri de vacanță spre Europa, Africa și Asia;

  • printre partenerii săi se numără unii dintre cei mai mari tur-operatori din Europa;

  • are o flotă de 40 de aeronave Boeing 737, inclusiv avioane noi, livrate direct din fabrică;

  • piloții se pregătesc în propriul centru de instruire al companiei, pe simulatoare Boeing 737, iar mentenanța se face intern;

  • operează după normele EASA, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, și este listată la Bursa din Varșovia.

Pentru turiști, asta înseamnă avioane moderne, cabine confortabile și același standard de servicii pe fiecare zbor, fie că pleacă spre Tirana, Samos, Lesbos sau Creta.

Albania, marea surpriză a sezonului

Pentru prima dată, Albania intră în programul charter Paralela45, cu zbor direct București-Tirana. Riviera albaneză, cu apele turcoaz ale Mării Ionice, plajele de la Marea Adriatică, situl antic Butrint și Beratul, „orașul celor o mie de ferestre”, fac din Albania una dintre cele mai căutate destinații noi ale Europei. Un sejur la un hotel de patru stele începe de la 499 de euro/persoană.

Samos, insula lui Pitagora

Samos revine în program cu zboruri din București. Insula natală a lui Pitagora îmbină plajele liniștite cu dealurile împădurite, satele tradiționale și vinul Muscat, produs aici de secole. Portul antic Pythagoreio și Heraionul, înscrise împreună în patrimoniul UNESCO, completează vacanța cu istorie. Prețurile pornesc de la 434 de euro/persoană.

Lesbos, insula vulcanică

Lesbos revine și ea, cu peisajele sale vulcanice, pădurea pietrificată de la Sigri, satul pitoresc Molyvos și celebrul uzo, produs pe insulă. Este alegerea ideală pentru cei care caută o Grecie autentică, departe de aglomerație. Vacanțele încep de la 738 de euro/persoană.

Am început în turism ca reprezentant în Grecia și am coordonat apoi destinația ani la rând, așa că știu cât de diferite pot fi insulele grecești. Samos și Lesbos sunt pentru cei care vor să descopere Grecia autentică, cu sate liniștite, bucătărie locală și plaje fără aglomerație. Mă bucur că le putem oferi din nou turiștilor români”, adaugă Dawid Manicki.

Creta, direct de la Constanța

Turiștii din Dobrogea au o nouă opțiune, zbor charter direct de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu spre Heraklion, în Creta. La doar câțiva kilometri de oraș se află palatul minoic de la Knossos. Vacanțele încep de la 311 euro/persoană.

Muntenegru, mai aproape de plajă

În 2027, zborurile spre Muntenegru aterizează la Tivat, la un pas de Golful Kotor și de stațiunile de pe litoral, pentru transferuri mai scurte și mai mult timp de vacanță.

Cum rezervi

Până pe 31 octombrie, cine rezervă plătește un avans de doar 10% și primește gratuit, la sejururi, unul dintre cele două servicii de protecție. flexiGO permite anularea fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, cu banii transformați în voucher. freezeGO păstrează prețul neschimbat până la plecare. La circuite, freezeGO este gratuity în aceeași perioadă.

În iulie, copiii între 2 și 12 ani zboară gratuit spre Turcia, Grecia, Muntenegru și Albania, iar spre Egipt, Tunisia, Spania și Portugalia primul copil are 100 de euro reducere (în limita locurilor disponibile).

O destinație nouă se alege mai ușor când știi că rezervarea e flexibilă. Cu flexiGO și freezeGO, poți să încerci ceva nou în vara 2027 fără nicio grijă”, spune Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

Programul complet este disponibil pe paralela45.ro și în agențiile Paralela45 și partenere din toată țara.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Niculescu nu are majoritate
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
FOTO. Eugenie Bouchard, apariție spectaculoasă într-o rochie scurtă din piele de șarpe
Adevarul
„AI-ul nu iartă”. Temeri în rândul programatorilor din România: salarii mai mici și joburi în pericol
Mediafax
Cătălin Drulă îi cere lui Nicușor Dan să demită un consilier prezidențial. Cina care a stârnit scandalul
Click
Cazări inedite în România: dormi sub stele într-o căruță cu coviltir, cu baie și aer condiționat
Digi24
VIDEO Guvernul hibrid al lui Luca Niculescu: ce nume ar putea face parte din cabinetul tehno-PSD (surse)
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Plătești prea mult la întreținere? Documentele pe care trebuie să le ceri administratorului și cum poți contesta suma mare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O nouă metodă ar putea anticipa incendiile de vegetație înainte de a scăpa de sub control
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
INEDIT Un Porsche oprit în mijlocul străzii a devenit trecere de pietoni pentru o femeie. Momentul inedit a fost surprins de un trecător
08:35
Un Porsche oprit în mijlocul străzii a devenit trecere de pietoni pentru o femeie. Momentul inedit a fost surprins de un trecător
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.693. Kievul, lovit năprasnic de ruși cu rachete balistice. Zelenski îi acuză pe aliații săi că nu au transmis avertismente
08:17
Război în Ucraina, ziua 1.693. Kievul, lovit năprasnic de ruși cu rachete balistice. Zelenski îi acuză pe aliații săi că nu au transmis avertismente
REACȚIE George Simion anunță că AUR nu dă niciun vot Guvernului Luca Niculescu
08:07
George Simion anunță că AUR nu dă niciun vot Guvernului Luca Niculescu
REACȚIE Grindeanu și-a apărat poziția, chiar și după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
07:38
Grindeanu și-a apărat poziția, chiar și după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
NEWS ALERT Alarmă aeriană în România, miercuri dimineață. Locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați prin RO-Alert din cauza dronelor
07:36
Alarmă aeriană în România, miercuri dimineață. Locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați prin RO-Alert din cauza dronelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe