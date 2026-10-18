Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Dinel Miruță, a prezentat bilanțul activității sale în județul Gorj, în cadrul unei conferințe USR, la care a participat îmbrăcat în trening și adidași. Printre proiectele prezentate de acesta se numără și viitorul Uzinei Mecanice Sadu. Miruță a ținut să aducă noi critici PSD-ului și guvernului Niculescu, pe care la numit un „guvern al rușinii”. Miruță anunță că USR va face opoziție puternică noului guvern

Radu Miruță a vorbit despre deblocarea drumului expres pe care gorjenii îl așteaptă de multă vreme, dar despre care presa locală scrie că bate pasul pe loc. Radu Dinel Miruță a mai vorbit despre lucrări de asfaltare și reparații, precum și despre alocarea a 55 de milioane de lei pentru Uzina Mecanică Sadu, despre care a spus că „a primit un bilet la o altă viață” și a fost trecută „de pe lista celor morți pe lista celor vii” prin includerea în programul de împrumut SAFE. Miruță a spus că, indiferent cine îl va înlocui la Apărare, decizia rămâne definitivă, prin acordul CSAT. Potrivit ministrului interimar al Apărării, la Uzina Mecanică Sadu 1 urmează să fie realizat „tot armamentul asociat curentului «Arme de Asalt»”, cu sprijinul unor noi linii de producție.

Acesta a mai spus că, la Sadu 2, a fost semnat un contract în valoare de 1,3 milioane de euro pe an pentru producția de muniție de calibru NATO de 155 mm.

Miruță a mai vorbit despre „curajul” său de a refuza închiderea Complexului Energetic Oltenia și a spus că guvernele anterioare au evitat să asigure continuarea activității. Despre Șantierul Naval Mangalia, Miruță a spus că acesta risca „să moară”, dacă nu era vândut germanilor.

Miruță critică „guvernul rușinii” și anunță că USR va face o opoziție puternică

Cu ocazia conferinței, Radu Miruță a făcut câteva remarci cu privire la Guvernul Niculescu, pe care l-a numit „un guvern al rușinii, un guvern al oamenilor cu foarte multe semne de întrebare în ceea ce privește calitatea profesională și umană” și despre care a spus că „românii îl vor măsura prin propria analiză”.

Miruță a mai avertizat că USR va face o opoziție puternică față de Guvernul Niculescu și că partidul va fi foarte atent la „mizeriile” pe care cei de la PSD ar avea de gând să le pună în aplicare.