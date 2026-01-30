Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV

Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV

30 ian. 2026, 08:58, Showbiz
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Andra și Cătălin Măruță / sursă foto: Facebook

Educația copiilor reprezintă o prioritate pentru Andra și Cătălin Măruță. Cei doi copii ai cuplului învață la școala privată Cambridge School of Bucharest. Eva este în clasa a IV-a (Year 5 – în sistemul britanic pe care îl urmează), iar CANCAN.RO a dezvăluit suma pe care cei doi o plătesc anual pentru Eva și David.

Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pe școala copiilor

Cea mică are parte de o reducere, asta pentru că și fratele ei, David, învață la aceeași unitate. La taxa de școlarizare se mai adaugă și costurile legate de uniforme, catering, excursii și activități extracurriculare. Suma pe care soții Măruță o scot din buzunar anual depășește lejer bugetul unei mașini. Deși s-a despărțit de ProTv, Măruță tot are câteva contracte din care primește bani, însă concedierea îi aduce clar un gol în buget.

Descoperă cât cheltuie Andra și Cătălin Măruță pe școala copiilor.

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Cancan.ro
Milionarul din România care s-a declarat 'sărac' în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii i-au descoperit averea uriașă!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nimeni nu a vrut acest Audi A6, condus de Klaus Iohannis când era primar. Acum e scos la licitație cu 3.500 euro
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce este „moartă” Marea Moartă?
DECES Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Cauza morții
11:09
Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Cauza morții
Ștefan Popescu: Europa cu două viteze. România la periferie
11:01
Ștefan Popescu: Europa cu două viteze. România la periferie
ACTUALITATE Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”
11:00
Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”
Gândul de Vreme Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte”
10:46
Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte”
STATISTICĂ Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
10:32
Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
ECONOMIE Compania bistrițeană BETAK face concedieri masive. Peste jumătate dintre angajați își pierd locurile de muncă
10:31
Compania bistrițeană BETAK face concedieri masive. Peste jumătate dintre angajați își pierd locurile de muncă

Cele mai noi

Trimite acest link pe