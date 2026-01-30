Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV

Educația copiilor reprezintă o prioritate pentru Andra și Cătălin Măruță. Cei doi copii ai cuplului învață la școala privată Cambridge School of Bucharest. Eva este în clasa a IV-a (Year 5 – în sistemul britanic pe care îl urmează), iar CANCAN.RO a dezvăluit suma pe care cei doi o plătesc anual pentru Eva și David.

Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pe școala copiilor

Cea mică are parte de o reducere, asta pentru că și fratele ei, David, învață la aceeași unitate. La taxa de școlarizare se mai adaugă și costurile legate de uniforme, catering, excursii și activități extracurriculare. Suma pe care soții Măruță o scot din buzunar anual depășește lejer bugetul unei mașini. Deși s-a despărțit de ProTv, Măruță tot are câteva contracte din care primește bani, însă concedierea îi aduce clar un gol în buget.

