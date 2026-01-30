Prima pagină » Social » Când începe vacanța de Paște a elevilor. Câte zile libere vor avea

Când începe vacanța de Paște a elevilor. Câte zile libere vor avea

30 ian. 2026, 11:12, Social
Când începe vacanța de Paște a elevilor. Câte zile libere vor avea

Structura anului școlar 2026 prevede 11 zile libere în vacanța de Paște. La întoarcere, elevii vor începe ultimul modul de studiu care se va încheia pe 19 iunie.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, în 2026 elevii vor avea vacanța de Paște în perioada 4 aprilie – 14 aprilie, relatează Româniatv.net.

Când începe vacanța de Paște pentru elevi

Anul acesta, elevii iau vacanța de primăvară mai devreme, iar asta pentru că Paștele pică la începutul lunii aprilie. Potrivit structurii anului școlar, după întoarcerea la cursuri, elevii încep Modulul cinci de studiu, care va dura până pe 19 iunie, atunci când începe oficial vacanța de vară. Pentru elevii din XII-a, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul școlar se încheie la data de 5 iunie 2026. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar se încheie la data de 12 iunie 2026.

Vacanța de primăvară este a patra pe care elevii o au în anul școlar 2025-2026. În luna februarie, aceștia vor intra în vacanța de schi. Este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie. Fiecare inspectorat școlar are libertatea de a alege o săptămână în intervalul menționat.

Structura anului școlar 2025-2026

Primul modul de cursuri: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Al doilea interval de cursuri: de luni, 3 noiembrie – până vineri, 19 decembrie 2025;

Al treilea modul de cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu elevii, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

Al patrulea interval de cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.

Ultimul modul de cursuri: de miercuri, 15 aprilie 2026 – până vineri 19 iunie 2026.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Angajații de la Petromidia Năvodari au ieșit în stradă. Ce revendicări au salariații de la cea mai mare rafinărie din România
12:42
Angajații de la Petromidia Năvodari au ieșit în stradă. Ce revendicări au salariații de la cea mai mare rafinărie din România
Gândul de Vreme Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte”
10:46
Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte”
STATISTICĂ Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
10:32
Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9%
REȚETE Cea mai bună rețetă de tort de morcovi. Nu are zahăr adăugat și se prepară foarte ușor
10:01
Cea mai bună rețetă de tort de morcovi. Nu are zahăr adăugat și se prepară foarte ușor
VIDEO EXCLUSIV Construim viitorul – Locuința eficientă energetic: cum ajunge casa să producă, să stocheze și să consume inteligent energia
08:30
Construim viitorul – Locuința eficientă energetic: cum ajunge casa să producă, să stocheze și să consume inteligent energia
ANALIZĂ Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești
07:28
Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: 'Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Cancan.ro
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum se ascunde cancerul „la vedere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe