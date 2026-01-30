Ion Cristoiu: „India a fost sancționată de americani că alimentează mașinăria de război a lui Putin, iar Europa a semnat un acord comercial”

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a evidențiat contradicțiile majore din politica internațională occidentală, folosind exemplul Indiei. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a amintit că India a fost sancționată de Statele Unite pentru achiziția de petrol rusesc, considerată o formă de sprijin indirect pentru mașinăria de război a lui Vladimir Putin. În același timp, Uniunea Europeană a semnat un acord comercial cu New Delhi, ignorând complet această realitate.

