Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Cauza morții

Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Aceasta a murot în urma unui accident de circulație. Concurenta era cunoscută publicului și datorită faptului că a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, potrivit Antena 1.

Anunțul privind decesul a fost făcut pe rețelele de socializare de Alina Pușcău, prietena lui Tal Berkovich.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a transmis Alina Pușcău, potrivit sursei citate.

Tal Berkovich a participat la sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite. Ea este o americancă născută în Israel pe jumătate româncă. Ea a decis să participe la emisiune, fiind susținută de prietena ei, Alina Pușcău. În cariera sa, Tal Berkovich a fost actriță și model.

