Cum arată o zi din viața fiicei lui ”Talanu”. Mercedes de sute de mii de euro, dar și multe diamante

Denisa Ștefania Ionescu, fiica lui Iorgu Iorgulescu de la Brăila, supranumit Talanu, a purtat într-o singură zi pe stradă suma de 330.000 de euro. De la mașină, până la ceasul și diamantele pe care le-a etalat la o plimbare obișnuită prin București.

Mașină: Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ = 252.000 euro. Geantă Hermès Birkin 30 Mais Yellow Matte Alligator Crocodile&Palladium. Exact, din piele de aligator și crocodil. 43.000 euro.

Câte sute de mii de euro a purtat fiica lui Talanu la o plimbare prin București

Mai urmează brățările Tennis din aur alb cu diamante 9.500 euro bucata, total 19.000 euro. Colier Tennis din aur alb cu diamante de 4.1 carate, 10.700 euro.

În dotare a avut și ultimul model de iPhone 17 PRO MAX, plus o curea Kelly, 1.200 de euro, ochelari Cartier 1.200 de euro, sacou Joop 300 de euro. Vezi mai multe detalii aici…