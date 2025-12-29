„După atacul cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, Vladimir Zelenski va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții sale lipsite de valoare”, a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe profilul său de socializare.

„Acest ticălos împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului”, a reacționat furios fostul președinte al Federației Ruse.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate l-a acuzat pe președinele Zelenski că dorește „continuarea războiului”. Fostul președinte al Rusiei a devenit cunoscut în ultimii ani pentru declarațiile sale scandaloase, inclusiv amenințările în mod voalat cu atacuri nucleare la adresa Occidentului.

Ucraina este acuzată de Kremlin pentru un „atac” cu drone asupra reședinței lui Putin

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunțat luni că Ucraina a încercat să-i atace reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, chiar în timp ce poziția Moscovei la negocierile de pace era în curs de revizuire. Nu se știe încă dacă președintele rus era în reședința sa la momentul atacului. Nu au existat rapoarte privind victime sau daune.

Lavrov susține că „tentativa de asasinare” a președintelui Rusiei a avut loc în noaptea dintre 28 și 29 decembrie. Reședința a fost vizată de 91 de drone de atac cu rază lungă. Toate aeronavele fără pilot ucrainene au fost interceptate și doborâte de sistemul rusesc de apărare antiaeriană, informează Reuters .

Trump a fost șocat și indignat de tentativa de atac a forțelor armate ucrainene asupra reședinței lui Putin, a declarat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov. Putin i-a spus lui Trump că „acțiunile teroriste ale Kievului de a ataca reședința prezidențială nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Ușakov.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că nu i-am dat rachete Tomahawk lui Zelenski”, i-ar fi spus Trump acest lucru lui Putin, potrivit spuselor lui Ușakov.

