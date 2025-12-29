Prima pagină » Știri externe » Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev

29 dec. 2025, 23:41, Știri externe
️În Ucraina se vând și voturile din Parlament, nu numai energia. Un nou scandal de corupție a izbucnit în Ucraina după ce cinci deputați au fost acuzați oficial în această seară că au fost implicați într-un caz de luare de mită contra voturi în Parlament.

Conform surselor RBC-Ucraina, este vorba despre următorii deputați:

🔹Evgeniy Pivovarov;
🔹Igor Negulevsky;
🔹Olga Savchenko;
🔹Yuriy Kisel;
🔹Mikhail Laba.

️Procurorii NABU și SAP suspectează oficial cinci deputați că au făcut parte dintr-un grup infracțional în Parlamentul Ucrainei. Aceștia asigurau mită pentru voturile „necesare” în Rada Supremă.

Detalii despre grupul infracțional

▪️Activitatea grupului era coordonată de unul dintre deputați, iar instrucțiunile cu numerele proiectelor de lege erau trimise într-un grup WhatsApp.

▪️Potrivit presei ucrainene, este vorba despre deputații din „Slujitorii poporului” Pivovarov, Negulevski, Savchenko și Kiselev. ZN scrie că al cincilea este Mihail Labă.

▪️Valoarea „recompensei”/ mitei era de la 2000 la 20000 de euro și depindea de rezultatele voturilor.

▪️Pentru noiembrie-decembrie 2025, a fost înregistrată primirea a cel puțin 145.000 de euro. După voturi, unor deputați li se transferau în mod sistematic sume de bani.

Gruparea a fost „demascată” de procurori

Obținerea de beneficii necuvenite de către deputați  a fost demascată de procurorii anticorupție care au declanșat anchetele care au zdruncinat și regimul de la Kiev, în scandalul Energoatom în care au fost prinși prieteni ai președintelui Zelenski.

NABU și SAP au anunțat în această seară punerea sub acuzare a membrilor grupării infracționale organizate, care opera în Rada Supremă a Ucrainei și asigura obținerea de beneficii necuvenite de către deputați în schimbul votării în favoarea unor proiecte de lege „dorite”.

„Gruparea avea o structură ierarhică și o distribuție clară a rolurilor. În componența sa se aflau deputați actuali ai Ucrainei și funcționari din aparatul Radei Supreme a Ucrainei. Activitatea grupului era coordonată de unul dintre deputați.  Tuturor le-au fost înaintate acuzațiile pentru a fi arestați preventiv”, au anunțat procurorii.

Autorul recomandă: The New York Times: Scandalul de corupție din Ucraina amenință sprijinul pentru Zelenski atât în țară, cât și în străinătate

