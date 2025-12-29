Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea: „Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea: „Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN”

30 dec. 2025, 00:09, Actualitate
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea: „Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN”
Radu Miruță / sursă foto: Alexandru Dobre / MEDIAFAX FOTO

Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat – luni – că a solicitat, pentru 2026, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. De asemenea, el a dat asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.

„Din discuţiile pe care le-am purtat, cu reducerea a 10% din fondurile de salarii la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, reducerea asta va ţine cont de contribuţia pe care cele două ministere deja o au cu creşterea vârstei de pensionare. (…) Avem un război la graniţă, avem o efervescenţă în toată lumea cu creşterea capacităţilor de apărare, cu investiţii în zona militară, pentru că degeaba ai şcoli, ai un mediu economic dezvoltat dacă nu ai securitate. Când toată lumea asta investeşte în Apărare, nu este, din punctul meu de vedere, sănătos la cap, ca noi, ţară cu cea mai mare linie de graniţă cu o altă ţară unde explodează bombe şi unde este război, să reducem cheltuielile cu treaba asta. Dimpotrivă, am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului Ministerului Apărării de la 2,3% din PIB cât a fost în 2025, la 2,7% din PIB pentru anul 2026”, a declarat Radu Miruţă, luni seară, într-o intervenţie telefonică la B1 TV.

Foto – MApN

El a dat asigurări că salariile nu vor scădea în sistemul de apărare naţională.

„Cu privire la salarii, nu există nicio discuţie ca salariile să scadă şi Ministerul Apărării va contribui la această reducere naţională, însă se va întâmpla într-un procent mai mic, pentru că deja contribuie crescându-le vârsta de pensionare şi cred că sunt suficiente zone în care să ne putem uita să mai crească eficienţa. Sunt o serie de institute, sunt o serie de entităţi unde, la prima vedere, aşa din avion, că sunt de o săptămână ministru, estimarea mea este că se mai pot eficientiza activităţile fără să aibă Armata Română într-adevăr de suferit”, a adăugat ministrul.

Cele mai noi