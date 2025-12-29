Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea: „Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN”

news.ro

Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat – luni – că a solicitat, pentru 2026, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. De asemenea, el a dat asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.

„Din discuţiile pe care le-am purtat, cu reducerea a 10% din fondurile de salarii la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, reducerea asta va ţine cont de contribuţia pe care cele două ministere deja o au cu creşterea vârstei de pensionare. (…) Avem un război la graniţă, avem o efervescenţă în toată lumea cu creşterea capacităţilor de apărare, cu investiţii în zona militară, pentru că degeaba ai şcoli, ai un mediu economic dezvoltat dacă nu ai securitate. Când toată lumea asta investeşte în Apărare, nu este, din punctul meu de vedere, sănătos la cap, ca noi, ţară cu cea mai mare linie de graniţă cu o altă ţară unde explodează bombe şi unde este război, să reducem cheltuielile cu treaba asta. Dimpotrivă, am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului Ministerului Apărării de la 2,3% din PIB cât a fost în 2025, la 2,7% din PIB pentru anul 2026”, a declarat Radu Miruţă, luni seară, într-o intervenţie telefonică la B1 TV.

El a dat asigurări că salariile nu vor scădea în sistemul de apărare naţională.