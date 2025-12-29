Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri

Piloţii care au operat curse aeriene de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj Napoca au dat adevărate teste de măiestre pentru o aterizare şi o decolare fără probleme, având în vedere vântul puternic resimţit în zonă.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca a fost pus la încercare de rafalele de vânt care au testat la maxim abilitățile piloților. Toate aeronavele programate au aterizat și au decolat în siguranță, fără incidente raportate oficial.

Cei de la Cluj Spotting au surprins imagini spectaculoase pe pista Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, unde a fosat utilizată o procedură specială de aterizare în astfelş de condiţii meteo.

,,Aterizări spectaculoase, tehnica „crabbing” și multă măiestrie de pilotaj pe pista 25 de la #CLJ, în condițiile în care METAR-ul indică un vânt de 21 de noduri, cu rafale de până la 31 de noduri Pasagerii așezați pe partea stângă au privilegiul de a vedea pista pe care se aterizează”, scriu cei de la Cluj Spotting.

„Crabbing” este o metodă de aterizare care presupune orientarea avionului cu botul ușor spre direcția din care bate vântul, pentru a compensa deviația produsă de acesta.

În faza finală a aterizării, chiar înainte de contactul cu pista, aeronava este aliniată cu axul pistei, moment care necesită o coordonare extrem de precisă între comenzile avionului și o evaluare constantă a rafalelor. Vântul lateral poate afecta stabilitatea aeronavei și poate duce la aterizări mai dure dacă manevra nu este executată corect.

Efectele vântului puternic au fost resimțite atât în mediul urban, cât și în cel rural şi chiar au fost semnalate deplasări ale unor obiecte ușoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

John „Paddy” Hemingway, ultimul PILOT britanic care a participat la Bătălia Angliei, a decedat la 105 ani

“Blue Ghost”, a doua misiune spațială PRIVATĂ din toate timpurile care ajunge pe Lună