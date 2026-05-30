O recunoști? A făcut parte dintr-o trupă celebra, dar acum a fost condamnată la închisoare.

Alina Crișan, fostă solistă a trupei A.S.I.A., a fost condamnată în primă instanță la 8 luni de închisoare cu suspendare, într-un dosar care vizează conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Fapta ar fi fost comisă la finalului anului 2023, iar dosarul a fost înregistrat în anul următor.

Procesul a fost finalizat recent în primă instanță, care a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.

Obligațiile Alinei Crișan

În această perioadă, fosta vedetă din A.S.I.A. are de îndeplinit mai multe obligații stabilite de instanță, printre care prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune, respectarea unui program de supraveghere și participarea la programe de reintegrare socială. De asemenea, aceasta trebuie să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Decizia instanței nu este definitivă.

Cine este Alina Crișan

Alina Crișan a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, cu celebra trupă A.S.I.A., unde a ajuns în urma unui concurs televizat.

Ulterior, ea și-a continuat cariera artistică în Direcția 5, iar în ultimii ani a apărut tot mai rar în spațiul public.

A.S.I.A. este o trupă românească de muzică pop înființată în data de 8 martie 1999. Numele formației constituie un acronim al prenumelor celor 4 cântărețe care au alcătuit trupa inițială: Anca, Sorana, Irina, Anemona.

Formația și-a reluat activitatea în data de 6 martie 2023, într-un concert aniversar. În prezent acronimul trupei reflectă forma actuală a acesteia: Anca, Sorana, Iana, Anemona.

