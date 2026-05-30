Prima țară NATO și UE care trimite trupe militare în România, după incidentul cu drona de la Galați. Cât timp va dura misiunea

Ruxandra Radulescu
Italia este prima țară NATO și UE care ar urma să trimită 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene în România, după ce o dronă rusească a explodat pe un bloc din Galați. Informația nu a fost confirmată de oficialii de la Roma, ci a fost oferită de surse citate de jurnaliștii italieni de la Repubblica. Premierul Giorgia Meloni a condamnat ferm incidentul.

Italia pregătește o misiune militară în România, potrivit surselor citate de publicația italiană Repubblica.

Operațiunea militară va implica aproximativ 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene, care vor ajunge România, însoțiți de mai multe avioane de vânătoare.

Ministerul Apărării din Italia a început să pregătească misiunea în România. Militarii vor pleca spre România peste două săptămâni, pe 15 iunie, iar misiunea va ține cel puțin o lună, mai citează aceleași surse.

MApN a solicitat țărilor NATO trimiterea de capacități militare

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis ieri seară că decizia luată în CSAT este de a discuta în interiorul Consiliului NATO, pentru ca solicitarea făcută în februarie de România, pentru echipamente anti-dronă, să și fie îndeplinită de statele membre.

„La nivel tehnic, comandantul Forțelor Supreme al forțelor militare europene a aprobat solicitarea pe care Ministerul Apărării a făcut-o. Rămâne ca și țările să aibă disponibilitatea de a trimite astfel de capabilități”, mai spune Miruță.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

