Scădere de prețuri în sectorul uleiului de măsline, dar costurile rămân ridicate. Producătorii trag un semnal de alarmă

Producătorii de ulei de măsline din Spania, cel mai mare producător la nivel mondial, avertizează asupra presiunilor tot mai mari din piață, în contextul în care prețurile au început să scadă, iar costurile de producție rămân ridicate.

Scăderi de preț pe piață, în ciuda unei producții consistente

În Spania, fermierii și organizațiile agricole se declară îngrijorați de evoluția recentă a prețurilor la origine, pe fondul așteptărilor privind costuri mai mari la combustibil și îngrășăminte în următoarea campanie, potrivit EFE, citată de Mediafax.

Datele de piață arată o ușoară tendință de scădere: uleiul extravirgin se situează în jur de 4 euro pe litru, uleiul virgin la aproximativ 3,3 euro, iar uleiul lampant la circa 2,1 euro. În paralel, producția totală este estimată la 1,29 milioane de tone, ușor sub nivelurile anticipate inițial.

Stocurile se ridică la peste 860.000 de tone, în timp ce exporturile depășesc 570.000 de tone, iar consumul intern rămâne de peste 300.000 de tone. În acest context, organizația COAG semnalează o scădere de aproape 7% a prețului uleiului extravirgin în doar câteva săptămâni, în ciuda unei recolte mai slabe și a costurilor în creștere.

Industria spune că piața rămâne stabilă

Unele organizații estimează pierderi de peste un miliard de euro pentru producători de la începutul campaniei.

Procesatorii consideră că piața rămâne echilibrată, chiar dacă traversează o perioadă de încetinire. Aceștia susțin că nivelul stocurilor și al producției nu indică o criză, însă admit că evoluția costurilor din agricultură rămâne un factor de risc pentru perioada următoare.