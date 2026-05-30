Prima pagină » Economic » Scădere de prețuri în sectorul uleiului de măsline, dar costurile rămân ridicate. Producătorii trag un semnal de alarmă

Scădere de prețuri în sectorul uleiului de măsline, dar costurile rămân ridicate. Producătorii trag un semnal de alarmă

Scădere de prețuri în sectorul uleiului de măsline, dar costurile rămân ridicate. Producătorii trag un semnal de alarmă
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Producătorii de ulei de măsline din Spania, cel mai mare producător la nivel mondial, avertizează asupra presiunilor tot mai mari din piață, în contextul în care prețurile au început să scadă, iar costurile de producție rămân ridicate.

Scăderi de preț pe piață, în ciuda unei producții consistente

În Spania, fermierii și organizațiile agricole se declară îngrijorați de evoluția recentă a prețurilor la origine, pe fondul așteptărilor privind costuri mai mari la combustibil și îngrășăminte în următoarea campanie, potrivit EFE, citată de Mediafax.

Datele de piață arată o ușoară tendință de scădere: uleiul extravirgin se situează în jur de 4 euro pe litru, uleiul virgin la aproximativ 3,3 euro, iar uleiul lampant la circa 2,1 euro. În paralel, producția totală este estimată la 1,29 milioane de tone, ușor sub nivelurile anticipate inițial.

Stocurile se ridică la peste 860.000 de tone, în timp ce exporturile depășesc 570.000 de tone, iar consumul intern rămâne de peste 300.000 de tone. În acest context, organizația COAG semnalează o scădere de aproape 7% a prețului uleiului extravirgin în doar câteva săptămâni, în ciuda unei recolte mai slabe și a costurilor în creștere.

Industria spune că piața rămâne stabilă

Unele organizații estimează pierderi de peste un miliard de euro pentru producători de la începutul campaniei.

Procesatorii consideră că piața rămâne echilibrată, chiar dacă traversează o perioadă de încetinire. Aceștia susțin că nivelul stocurilor și al producției nu indică o criză, însă admit că evoluția costurilor din agricultură rămâne un factor de risc pentru perioada următoare.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Economia Republicii Moldova va crește, dar cu un cost. Anca Dragu avertizează asupra inflației: ”Rămâne o provocare majoră”
11:54
Economia Republicii Moldova va crește, dar cu un cost. Anca Dragu avertizează asupra inflației: ”Rămâne o provocare majoră”
ECONOMIE Gură de oxigen pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în pragul închiderii definitive. Cu cât a fost scos la vânzare
16:26
Gură de oxigen pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în pragul închiderii definitive. Cu cât a fost scos la vânzare
FLASH NEWS Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
19:50, 28 May 2026
Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
ECONOMIE De ce a ajuns benzina să coste mai mult decât motorina
18:20, 28 May 2026
De ce a ajuns benzina să coste mai mult decât motorina
FLASH NEWS Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
17:42, 28 May 2026
Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
ALERTĂ Creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni, prognozată de managerii din comerț și construcții. Anunțul INS
10:35, 28 May 2026
Creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni, prognozată de managerii din comerț și construcții. Anunțul INS
Mediafax
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
Digi24
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
Cancan.ro
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ești obligat să ai numere verzi la mașina electrică sau poți folosi numere negre obișnuite?
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Ce se întâmplă atunci când companiile negociază cu hackerii. Cazul atacului cibernetic care a afectat milioane de studenți
FLASH NEWS Transalpina s-a redeschis circulației: program limitat și restricții pentru șoferi. Recomandările polițiștilor
13:00
Transalpina s-a redeschis circulației: program limitat și restricții pentru șoferi. Recomandările polițiștilor
PROIECT DE LEGE AUR vrea ca angajatorii să fie scutuţi de impozitul pe chiria suportată pentru studenţii care muncesc. A fost depus şi un proiect de lege
12:55
AUR vrea ca angajatorii să fie scutuţi de impozitul pe chiria suportată pentru studenţii care muncesc. A fost depus şi un proiect de lege
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborâtă de glorie, că aţi rămas o persoană vie…”
12:40
Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborâtă de glorie, că aţi rămas o persoană vie…”
VIDEO Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
12:36
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În ultima vreme, se vehiculează în media că Nicușor Dan a optat să îl desemneze pe Tomac în funcția de premier. Aceasta e o dezinformare, iar președintele nu a intervenit să confirme sau să infirme”
12:30
Ion Cristoiu: „În ultima vreme, se vehiculează în media că Nicușor Dan a optat să îl desemneze pe Tomac în funcția de premier. Aceasta e o dezinformare, iar președintele nu a intervenit să confirme sau să infirme”
NEWS ALERT Zborurile pe aeroportul din München au fost suspendate o oră din cauza unei drone. Ce anunță autoritățile germane
12:23
Zborurile pe aeroportul din München au fost suspendate o oră din cauza unei drone. Ce anunță autoritățile germane

Cele mai noi

Trimite acest link pe