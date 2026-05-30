Italia plănuiește să rescrie manualele de fizică. De ce vrea Guvernul Giorgiei Meloni să schimbe denumirea oficială a „voltului” în „volta”

Guvernul italian vrea să schimbe denumirea oficială a „voltului” în „volta”, o inițiativă menită să îl omagieze pe fizicianul italian Alessandro Volta la împlinirea a două secole de la moartea sa, relatează Politico. Modificarea numelui unității de măsură a potențialului electric va fi înaintată comisiilor internaționale de standardizare.

Volta, căruia i se atribuie inventarea bateriei electrice și descoperirea metanului, a dat numele său unității de măsură „volt” — însă în forma sa anglicizată.

Acum, guvernul condus de prim-ministrul Giorgia Meloni dorește să-i redea denumirea originală, prin reintroducerea literei „a” care lipsea.

Pentru Roma, „propunerea italiană face parte dintr-un efort mai amplu de promovare a patrimoniului științific al țării și a rolului Italiei în cadrul marilor inițiative internaționale de inovare tehnologică”.

Eforturile diplomatice s-au intensificat joi, când ministrul adjunct pentru digitalizare, Alessio Butti, a discutat propunerea cu Annette Koo, directorul general al Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM), o organizație internațională cu sediul la Paris, responsabilă de domeniul măsurătorilor.

„Propunerea italiană depășește cu mult chestiunea lingvistică și reflectă dorința de a acorda o recunoaștere istorică importantă unuia dintre părinții științei moderne, a cărui activitate a schimbat radical relația umanității cu electricitatea și progresul tehnologic”, a declarat Butti într-un comunicat.

În cadrul întâlnirii cu Koo, Butti a afirmat că majoritatea unităților de măsură care poartă numele unor persoane păstrează numele de familie complet, fără abrevieri. Este cazul, de exemplu, al hertzului, al newtonului sau al wattului.

Modificarea ar trebui să fie mai întâi pusă în aplicare la nivel național și apoi promovată la nivel internațional, cu scopul de a fi adoptată printr-un vot oficial în cadrul Conferinței Generale a BIPM din luna octombrie a acestui an.

Printre alte invenții, fizicianul italian Volta a inventat, între 1799 și 1800, pilul electric, strămoșul bateriei electrice.

