26 sept. 2025, 21:58, Diverse
Un angajat al companiei Tesla solicită despăgubiri imense, după ce a fost lovit de un robot al fabricii. SUMA fabuloasă cerută de bărbat
Peter Hinterdobler, în vârstă de 50 de ani, tehnician în robotică al companiei Tesla, a intentat un proces în valoare de 51 de milioane de dolari împotriva producătorului auto și a unui furnizor de robotică, susținând că ar fi fost lovit de un robot defect.

Bărbatul acuză faptul că după lovitură, în iulie 2023, a rămas inconștient, suferind leziuni grave. El afirmă că, până acum, a cheltuit 1 milion de dolari pe tratamente medicale, iar în viitorul apropiat va avea nevoie de tratamente în valoare de cel puțin 6 milioane de dolari, scrie Daily Mail.

Tehnicianul a declarat, în timpul procesului, că accidentul s-a produs în timp ce ajuta un inginer să demonteze un robot în fabrica companiei din Fremont, California, și spune că brațul mașinii „s-a eliberat brusc și fără avertisment, cu o forță mare”. Puterea brațului mecanic a fost combinată cu greutatea unui contragreutate de 3.600 kg, care l-a doborât și l-a lăsat întins pe podeaua fabricii.

Acum, angajatul solicită despăgubiri în valoare totală de 51 de milioane de dolari pentru presupuse salarii pierdute, stres emoțional, durere și suferință, precum și capacitate redusă de câștig, potrivit San Francisco Chronicle.

El dă în judecată Tesla, dar și compania de robotică FANUC America, o firmă japoneză care a construit mașina care se presupune că l-a rănit. Hinterdobler susține, în plângerea sa, că Tesla nu s-a asigurat că mecanismul robotului era sigur înainte ca el să lucreze la acesta și spune că producătorul de mașini electrice este vinovat pentru faptul că mașina nu era „deconectată, securizată și stabilă în condiții de siguranță” în momentul în care a încercat să o dezasambleze.

Bărbatul acuză că FUNAC că a fost neglijentă în proiectarea echipamentului și adaugă că amplasarea robotului în fabrica din Fremont „nu a fost proiectată pentru un astfel de echipament” și susține că Tesla a introdus noi protocoale de siguranță pentru mașină după accidentul său.

Procesul vine într-un moment delicat pentru șeful Tesla, Elon Musk, a cărui poziție dominantă în industria vehiculelor electrice a scăzut în ultimele rapoarte financiare.

Mediafax
