Vicepreședintele Consiliului Județean Olt: Mă înclin în fața misiunii și a responsabilității pe care v-o asumați

30 sept. 2025, 13:24, Diverse
La deschiderea anului universitar 2025–2026 al Universității POLITEHNICA din București – filiala Slatina, vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a transmis un mesaj de susținere pentru profesori și studenți. El a subliniat că investițiile în educație sunt cele mai durabile investiții, pentru că nu aduc rezultate peste noapte, dar construiesc fundația solidă a unei comunități puternice.

Ivan a amintit momentul în care, în sala Europa a CJ Olt, au fost puse bazele proiectului alături de Universitatea POLITEHNICA, iar astăzi se vede cum acesta prinde rădăcini la Slatina și devine o alternativă valoroasă pentru tineri, urmând să ofere în anii viitori și alte specializări în domeniul tehnic. În contextul unei platforme industriale puternice, județul nostru va putea oferi oportunități reale pentru viitorii absolvenți, iar speranța este ca mulți dintre ei să aleagă să rămână acasă, să își construiască viitorul aici, alături de comunitatea lor.
„Am în fața mea viitorii dascăli, cei care vor pune stiloul în mâna elevilor noștri și care vor modela generațiile ce vin. Mă înclin în fața misiunii și a responsabilității pe care v-o asumați. Aștept cu nerăbdare ca universitatea dumneavoastră să ofere Slatinei și Oltului și viitorii ingineri de care avem nevoie. Și sper ca mulți dintre ei să aleagă să rămână acasă, să își construiască viitorul aici, alături de comunitatea noastră. Consiliul Județean Olt va rămâne mereu un partener de încredere pentru ca acest deziderat să devină realitate”, a declarat Ionuț Ivan, vicepreședintele Consiliului Județean Olt.
