Vicepreședintele Consiliului Județean Olt: Mă înclin în fața misiunii și a responsabilității pe care v-o asumați

La deschiderea anului universitar 2025–2026 al Universității POLITEHNICA din București – filiala Slatina, vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a transmis un mesaj de susținere pentru profesori și studenți. El a subliniat că investițiile în educație sunt cele mai durabile investiții, pentru că nu aduc rezultate peste noapte, dar construiesc fundația solidă a unei comunități puternice.

Ivan a amintit momentul în care, în sala Europa a CJ Olt, au fost puse bazele proiectului alături de Universitatea POLITEHNICA, iar astăzi se vede cum acesta prinde rădăcini la Slatina și devine o alternativă valoroasă pentru tineri, urmând să ofere în anii viitori și alte specializări în domeniul tehnic. În contextul unei platforme industriale puternice, județul nostru va putea oferi oportunități reale pentru viitorii absolvenți, iar speranța este ca mulți dintre ei să aleagă să rămână acasă, să își construiască viitorul aici, alături de comunitatea lor.