Guvernul a decis în ultima ședință din acest an ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, iar angajatorii vor suporta costurile acestora din a doua până în a 6-a zi a perioadei de incapacitate temporară de muncă. Din a 7-a zi, costurile vor fi suportate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) așa cum prevede Ordonanța de Urgență aprobată marți.

Decizia Guvernului vine în contextul dezechilibrelor financiare majore din sistem. În prezent, restanțele la plata concediilor medicale depășesc 5 miliarde de lei, în condițiile în care Guvernul României a alocat recent doar 1 miliard de lei pentru acoperirea acestora.

„Sigur că este menit să scadă numărul de concedii medicale, în special al celor scurte, de 2-3 zile, care, de obicei, au fost identificate atunci când se făceau punți sau, în urma controalelor, s-au identificat că sunt concedii fictive”, a spus ministrul Sănătății Alexandru Rogobete pentru HotNews.

Din bugetul FNUASS sunt suportate indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă din a 6-a zi de concediu și până la încetarea incapacității sau pensionarea asiguratului. Pe lângă modificările financiare, Guvernul Bolojan introduce și un cadru mai strict de control al concediilor medicale. Dacă există suspiciuni, controlul va analiza documentele medicale care au stat la baza eliberării certificatelor și, în cazul în care sunt constatate nereguli, pot fi sesizate structurile disciplinare ale Colegiului Medicilor din România, care pot aplica sancțiuni.

