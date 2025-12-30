Prima pagină » Știri externe » Partidul de guvernământ din Kosovo a câștigat alegerile parlamentare și scapă de sancțiuni. Premierul Albin Kurti primește încă un mandat de 4 ani

Partidul de guvernământ din Kosovo a câștigat alegerile parlamentare și scapă de sancțiuni. Premierul Albin Kurti primește încă un mandat de 4 ani

30 dec. 2025
Partidul de guvernământ din Kosovo a câștigat alegerile parlamentare și scapă de sancțiuni. Premierul Albin Kurti primește încă un mandat de 4 ani

Premierul Albin Kurti are asigurat încă un mandat de patru ani după ce partidul său de guvernământ a câștigat alegerile parlamentare din Kosovo.

Potrivit The Guardian, Albin Kurti, a obținut o victorie electorală categorică (de 49%), marcând o revenire în forță pentru liderul naționalist și punând capăt unui impas politic pentru cel mai tânăr stat din Europa. Alegătorii kosovari au decis să renunțe la pluralism politic în favoarea unui model de guvern întărit și o opoziție mai slabă. 

Victoria alegerilor anticipate de duminică îi întărește agenda lui Kurti de a promova reforme interne, inclusiv extinderea asistenței sociale și salarii mai mari pentru funcționarii publici. Cu toate acestea, Kosovo se confruntă cu probleme semnificative, inclusiv tensiunile cu Serbia. Sistemul de sănătate și învățământul au rămas în continuare  în urma vecinilor balcanici ai Kosovo.

Kurti a eșuat în februarie să formeze o coaliție cu opoziția, băgând țara într-un impas. Din această cauză, finanțarea internațională în valoare de 1 miliard de euro a întârziat.

Sunt în joc soarta relațiilor Kosovo cu SUA și șansele de aderare la Uniunea Europeană.

„Este un cutremur politic care a spulberat partidele de opoziție și vom simți efectele acestui rezultat în următorii 10 ani”, a spus Ilir Deda, comentator politic.

