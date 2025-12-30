Zelenski anunță un ianuarie 2026 plin de surprize în războiul din Ucraina

Primele documente privind planul de pace vor fi gata să fie semnate în ianuarie, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Semnarea unui acord de pace depinde de posibilitatea și dorința părților implicate.

După cum a relatat presa ucraineană, Zelenski a oferit doar acest răspuns la întrebările jurnaliștilor.

„Există documente care vor fi cu siguranță gata pentru semnare în ianuarie. Depinde de capacitățile și dorința părților de a semna”, a spus Zelenski.

Planul de pace

În prezent se lucrează la stabilirea detaliilor, iar pasul final depinde de disponibilitatea ambelor părți de a ajunge la un acord. Dacă se ajunge la un compromis, documentele vor fi semnate în ianuarie, ceea ce ar fi un pas semnificativ către pacea cu Rusia.

Potrivit președintelui american Donald Trump, în discuțiile cu Zelenski din Florida, problemele au fost rezolvate în proporție de 90-95%, dar nu complet. „Suntem foarte aproape”, a spus liderul SUA, negocierile pe încetarea conflictului urmând să continue și în ianuarie 2026.

„Planul în 20 de puncte este convenit în proporție de 90%, garanțiile de securitate din partea SUA sunt 100%, garanțiile din partea SUA și Europei sunt 90%, dimensiunea militară este 100%, iar planul de prosperitate (pentru reconstruirea Ucrainei) este în curs de finalizare.

Atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin nu a periclitat negocierile de pace

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunțat luni că Ucraina a încercat să-i atace reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, chiar în timp ce poziția Moscovei la negocierile de pace era în curs de revizuire. Nu se știe încă dacă președintele rus era în reședința sa la momentul atacului. Nu au existat rapoarte privind victime sau daune.

Lavrov susține că „tentativa de asasinare” a președintelui Rusiei a avut loc în noaptea dintre 28 și 29 decembrie. Reședința a fost vizată de 91 de drone de atac cu rază lungă. Toate aeronavele fără pilot ucrainene au fost interceptate și doborâte de sistemul rusesc de apărare antiaeriană, informează Reuters .

Sursa Foto: Profimedia

