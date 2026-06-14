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Programul de guvernare Tomac. Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate. Ce arată documentul

Programul de guvernare Tomac. Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate. Ce arată documentul
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Programul de guvernare al echipei premierului desemnat Eugen Tomac propune, printre altele, corelarea salariilor profesorilor cu cele din domeniul Sănătății. În documentul remis presei este precizat ce salariu ar urma să aibă o persoană care debutează în cariera sa didactică. De asemenea, este precizat și modul în care ar urma să aibă loc promovarea și selecția.

Proiectul programului de guvernare prevede salarii mai atractive pentru profesori, aliniate la nivelul celor din Sănătate. Totodată, debutul în cariera didactică ar urma să pornească de la un venit echivalent cu salariul mediu net. Documentul elaborat de premierul desemnat Eugen Tomac și echipa sa este încă în lucru și poate fi modificat.

Programul de guvernare Tomac. Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate. Ce arată documentul

Programul de guvernare Tomac – ce arată capitolul pentru Educație și Cercetare

Premierul desemnat Eugen Tomac va prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența Cabinetului. Pentru Ministerul Educației este propus Sorin Costreie, consilier prezidențial și profesor universitar la Universitatea din București. Pentru ca măsurile să fie aplicate, Guvernul are nevoie de votul de încredere al Parlamentului.

Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate

În cadrul programului de guvernare este propusă reformarea carierei didactice și creșterea predictibilității pentru profesori. Documentul prevede salarii aliniate cu cele din sistemul sanitar, iar debutanții ar urma să fie angajați cu venituri cel puțin la nivelul salariului mediu net.

Capitolul 6 – Educație și Cercetare – din programul de guvernare al lui Eugen Tomac, prevede următoarele măsuri pe termen scurt:

1. Profesia didactică: salarizare, formare, merit
1.1 Reforma carierei didactice și predictibilitate pentru profesori: salarii decente (corelate cu cele din sănătate); angajarea să se facă pornind de la un venit echivalent cu salariul mediu net.
1.2 Selecție și promovare pe criterii meritocratice; program național de pregatire initiale si continua pentru cadrele didactice centrat pe valori si pe o educație reflexivă (cu elemente de psihopedagogie, etică și gândire critică).
1.3 Profesionalizarea leadershipului educațional: formare pentru directori, urmată de selecție prin concurs.
1.4 Program național pentru atragerea resursei umane de calitate în mediul rural și zonele vulnerabile.

De menționat faptul că, potrivit celor mai recente date ale INS, salariul mediu net era de 5.843 de lei în aprilie 2026. Un profesor debutant câștigă în prezent aproximativ 3.700 de lei net, fără sporuri. Diferența față de salariul mediu depășește 2.100 de lei.

Alte obiective în Educație și Cercetare

De altfel, în document este precizat și modul în care poate avea loc promovarea profesorilor. Programul propune promovarea pe criterii de merit și extinderea formării profesionale. Este prevăzut un program național de pregătire axat pe psihopedagogie, etică, gândire critică și educație reflexivă. Proiectul prevede formarea și selecția prin concurs a directorilor de școli. De asemenea, este propus un program pentru atragerea profesorilor în mediul rural și în zonele defavorizate. La capitolul finanțare, documentul fixează ca obiectiv alocarea a 15% din bugetul de stat pentru Educație până în 2030.

Este prevăzut și 1% din PIB pentru cercetarea publică, până în 2030.

B. Reforme structurale
1. Țintă 15% din bugetul de stat pentru Educație până în 2030
Este vorba despre un angajament istoric niciodată respectat; se propune o reformă bugetară structurală cu efect compus pe deceniu.
2. 1% din PIB pentru Cercetare publică până în 2030
România are cea mai joasă cotă UE cu privire la finantarea cercetarii, creşterea finanţării fiind o condiție obligatorie pentru competitivitatea în cercetare, dezvoltare și inovație.

Vezi AICI noul tip de firmă propus în programul de guvernare Tomac și ce presupune acesta.

Vezi AICI planul Guvernului Tomac pentru Republica Moldova.

Sursă foto: Mediafax Foto / captură document / Shutterstock

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