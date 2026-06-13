Cât aștepți să-ți faci un RMN gratuit, fără trimitere de la medic de familie, la o clinică a Primăriei Sector 1. Viceprimar: „Facem și analize”

Viceprimarul Sectorului 1, Daniela Stanciu, a declarat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că la Complexul Medical Caraiman cetățenii care locuiesc în Sectorul 1 pot face RMN gratuit și fără trimitere de la medicul de familie. Ce condiții trebuie să îndeplinească pacienții.

Viceprimarul Sectorului 1 a explicat în emisiunea „Cu Gândul la București” ce servicii oferă complexul medical administrat de primărie.

„Complexul Caraiman este unul social-medical. Are specializări precum: cardiologie, oftalmologie, laborator analize de sânge, stomatologie, stomatologie pentru copii. Și recuperare medicală: kinetoterapie, masaj, etc..”, a explicat Daniela Stanciu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Potrivit viceprimarului, la „Caraiman” se pot face RMN-uri gratuit.

Cât durează să faci un RMN la Complex Caraiman

„Complexul nu lucrează prin Casa de Asigurări de Sănătate, nu lucrează cu medicul de familie. Dacă ești locuitor al Sectorului 1, te poți programa. Cetățenii care au un venit de până în 4.000 de lei per membru de familie beneficiază de toate serviciile gratuit. Cei care au peste 4.000 de lei plătesc. Există o listă de tarife, cu un cost rezonabil. Pentru un RMN durează câteva săptămâni”, explică Daniela Stanciu.

Reprezentanta primăriei mai anunță ce campanii de analize se va derula în următoarea perioadă.

„Avem și o campanie de screening, care înseamnă prevenție, total gratuit.

În lunile iunie și iulie avem testare pe Babeș-Papanicolau, iar în august pe boli respiratorii cronice. În septembrie pe dermatologie, în octombrie pe oftalmologie și în noiembrie pe depistarea diabetului zaharat”, mai precizează Daniela Stanciu.