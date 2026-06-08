Câți bani a primit Gabi Tamaș de la Antena 1, în total, pentru Survivor 2026. Suma este mult mai mare de 100.000 euro.

Câți bani a primit Gabi Tamaș de la Antena 1, în total, pentru Survivor 2026

Pe lângă marele premiu de 100.000 de euro, Gabi Tamaș a primit și banii pentru participare la Survivor 2026.

Fostul fotbalist a încasat 2.500 de euro pentru fiecare stage.

Gabi Tamaș a rezistat toate cele 22 de stage-uri, deci s-a ales cu 55.000 de euro (22×2.500 euro)

În total, Tamaș a luat 155.000 de euro.

Telespectatorii au ales! Câștigătorul Survivor România 2026 a fost decis între Lucian Popa și Gabi Tamaș. Finaliștii au trecut prin situații dificile, confruntări directe, eliminări-surpriză și momente de cumpănă.

La finalul confruntărilor au rămas în luptă pentru marele premiu Gabi Tamaș și Lucian Popa. Câștigătorul Survivor România 2026 a fost ales prin votul telespectatorilor.

După anunțarea celor doi finaliști, liniile de vot au fost deschise, iar fanii emisiunii și-au votat favoriții în Aplicația Antena 1.

Cel mai votat concurent a fost Gabriel Tamaș.

Gabi Tamaș, „dublu medaliat” de reality-show: A câștigat și Asia Express 2025!

Gabriel Tamaș și Dan Alexa au fost marii câștigători ai emisiunii sunt marii câștigători ai emisiunii Asia Express 2025 (Sezonul 8 – „Drumul Eroilor”). Cei doi foști fotbaliști internaționali au învins în marea finală difuzată pe 12 noiembrie 2025, adjudecându-și trofeul și marele premiu în valoare de 35.000 de euro.

În ultima etapă, Gabi și Dan s-au „duelat” pentru premiu cu echipa formată din actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Cei doi temerari au recunoscut că le-a fost extrem de greu la Asia Express și au vrut să părăsească show-ul de două ori, din cauza extenuării și a condițiilor de cazare.

Pe lângă premiul final de 35.000 de euro, aceștia au încasat și sume considerabile pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Sursa foto: captura Antena 1

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