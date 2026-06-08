Prima pagină » Emisiuni » Câți bani a primit Gabi Tamaș de la Antena 1, în total, pentru Survivor 2026. Suma este mult mai mare de 100.000 euro

Câți bani a primit Gabi Tamaș de la Antena 1, în total, pentru Survivor 2026. Suma este mult mai mare de 100.000 euro

Câți bani a primit Gabi Tamaș de la Antena 1, în total, pentru Survivor 2026. Suma este mult mai mare de 100.000 euro
Galerie Foto 13
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Câți bani a primit Gabi Tamaș de la Antena 1, în total, pentru Survivor 2026. Suma este mult mai mare de 100.000 euro.

Câți bani a primit Gabi Tamaș de la Antena 1, în total, pentru Survivor 2026

Pe lângă marele premiu de 100.000 de euro, Gabi Tamaș a primit și banii pentru participare la Survivor 2026.

Fostul fotbalist a încasat 2.500 de euro pentru fiecare stage.

Gabi Tamaș a rezistat toate cele 22 de stage-uri, deci s-a ales cu 55.000 de euro (22×2.500 euro)

În total, Tamaș a luat 155.000 de euro.

Telespectatorii au ales! Câștigătorul Survivor România 2026 a fost decis între Lucian Popa și Gabi Tamaș. Finaliștii au trecut prin situații dificile, confruntări directe, eliminări-surpriză și momente de cumpănă.

La finalul confruntărilor au rămas în luptă pentru marele premiu Gabi Tamaș și Lucian Popa. Câștigătorul Survivor România 2026 a fost ales prin votul telespectatorilor.

După anunțarea celor doi finaliști, liniile de vot au fost deschise, iar fanii emisiunii și-au votat favoriții în Aplicația Antena 1.

Cel mai votat concurent a fost Gabriel Tamaș.

Gabi Tamaș, „dublu medaliat” de reality-show: A câștigat și Asia Express 2025!

Gabriel Tamaș și Dan Alexa au fost marii câștigători ai emisiunii sunt marii câștigători ai emisiunii Asia Express 2025 (Sezonul 8 – „Drumul Eroilor”). Cei doi foști fotbaliști internaționali au învins în marea finală difuzată pe 12 noiembrie 2025, adjudecându-și trofeul și marele premiu în valoare de 35.000 de euro.

În ultima etapă, Gabi și Dan s-au „duelat” pentru premiu cu echipa formată din actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Cei doi temerari au recunoscut că le-a fost extrem de greu la Asia Express și au vrut să părăsească show-ul de două ori, din cauza extenuării și a condițiilor de cazare.

Pe lângă premiul final de 35.000 de euro, aceștia au încasat și sume considerabile pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Sursa foto: captura Antena 1

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
21:30
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
ACTUALITATE Cum simte un artist vremurile de azi? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Neo-marxismul e un păianjen enorm care ne cuprinde și pe noi fără să ne dăm seama”
21:02
Cum simte un artist vremurile de azi? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Neo-marxismul e un păianjen enorm care ne cuprinde și pe noi fără să ne dăm seama”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe