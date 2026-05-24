Scandal la Survivor. Ce a făcut Gabi Tamaș în ultimul episod de la Antena 1. Situația a escaladat: „Am avut o cădere nervoasă”

Scandal la Survivor. Gabi Tamaș, unul dintre concurenții din cadrul emisiunii de la Antena 1, a fost filmat în timp ce aruncă un scaun, înjură și se agită vizibil.

În cea mai recentă ediție a emisiunii Survivor România, au fost difuzate imagini cu un conflict tensionat între Gabi Tamaș și Bianca Giurcanu. Secvențele îl arată pe Tamaș pierzându-și controlul în tabără. Și anume, aruncă un scaun, înjură și se manifestă agitat. Echipa de producție urmărește situația de la distanță fără să intervină, iar Bianca Giurcanu pare afectată de comportamentul său. Incidentul contribuie la amplificarea tensiunilor și creează o atmosferă tot mai apăsătoare în tabăra lor, arată Cancan.

Difuzarea acestor imagini vine după ce pagina „Viperele Vesele” a acuzat public că o parte dintre evenimentele petrecute la reward-ul de la Coco Bongo nu au fost incluse în varianta finală a emisiunii. În filmare, Bianca Giurcanu încerca să îl convingă pe concurent să urce în mașină.

Reacția lui Gabi Tamaș

Potrivit sursei, mai multe secvențe care ar fi oferit o imagine mai clară asupra celor întâmplate în acea seară ar fi fost eliminate la montaj, invocându-se prevederile Consiliului Național al Audiovizualului. Autorii postării au susținut că materialele omise ar fi putut influența modul în care publicul îl percepe pe Gabi Tamaș și au sugerat că decizia ar fi avut rolul de a-i proteja imaginea.

În aceeași postare, „Viperele Vesele” afirmau că, după petrecerea de la Coco Bongo, Tamaș s-ar fi aflat într-o stare accentuată de ebrietate și ar fi refuzat să plece împreună cu echipa de producție din zona clubului, context în care tensiunile ar fi escaladat.

Gabi Tamaș a avut și o primă reacție, după incident. Concurentul de la Survivor România a spus: „Da, într-adevăr. Am avut o cădere nervoasă”.

