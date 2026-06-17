Bătălia dintre pro-european și pro-occidental. Mirel Palada: „Se vorbește în cuvinte cheie ipocrite. Au ajuns să fie ca sloganurile comuniștilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum este o diferență de nuanță între a fi pro-european și a fi pro-occidental. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Mirel Palada a vorbit despre cum este o diferență de nuanță între a fi pro-european și a fi pro-occidental. Acesta a început prin a spune că suntem într-o situație în care se vorbește cu cuvinte cheie ipocrite. La fel cum se vorbea în timpul comunismului în sloganuri, azi se vorbește în sintagme de tip pro-european sau pro-occidental. Sociologul afirmă că am ajuns să fim tributari unor vremuri oxidate ce ar trebui lăsate în trecut. Mai mult de atât, acesta surprinde și diferența de nuanță dintre pro-occidental și pro-european. A fi pro-occidental implică, spune Palada, și o legătură cu administrația Trump, ceea ce supără partea progresistă.
„Am ajuns într-o situație în care se vorbește în cuvinte cheie ipocrite. La fel cum se vorbea pe vremuri, în perioada comunistă, în tot soiul de sloganuri. Și sloganurile se schimbau încetul cu încetul și lumea era foarte atentă la asemenea nuanțe. Am ajuns și noi acuma să fim atât de tributari gândirii aceleia, specifice deceniului oxidant al anilor 80, încât vorbim în dodi. Vorbim în tot felul de sintagme: pro-european, pro-occidental… Iar acuma lumea își dă seama că există diferența dintre pro-occidental și pro-european. Pro-europenii sunt ăia buni. Pro-occidentalii sunt ăia nasoi. Pro-occidentalii sunt ăia care țin și cu partea cealaltă a Atlanticului, cu americanii, cu nasoii ăia de Trump și de republicani. Și atunci este rău pentru progresiști. Te definește pro-occidental… Adevăratul termen curat, luminat, sfânt este termenul de pro-european. Cine se declară a fi pro-occidental dintr-o dată își leagă o piatră de moară de gât. Se leagă o piatră morală care spune noi nu suntem cu Ursula… Noi nu vorbim de părinte unu și părinte doi. Noi suntem oameni normali la cap, în consecință trebuie să fim puși la zid.”, a explicat sociologul.