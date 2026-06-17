Bătălia dintre pro-european și pro-occidental. Mirel Palada: „Se vorbește în cuvinte cheie ipocrite. Au ajuns să fie ca sloganurile comuniștilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum este o diferență de nuanță între a fi pro-european și a fi pro-occidental. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada: „Pro-europenii sunt ăia buni. Pro-occidentalii sunt ăia nasoi. Pro-occidentalii sunt ăia care țin și cu partea cealaltă a Atlanticului, cu americanii, cu nasoii ăia de Trump și de republicani. Și atunci este rău pentru progresiști. Te definește pro-occidental… Adevăratul termen curat, luminat, sfânt este termenul de pro-european. Cine se declară a fi pro-occidental dintr-o dată își leagă o piatră de moară de gât. Se leagă o piatră morală care spune noi nu suntem cu Ursula… ”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Mirel Palada a vorbit despre cum este o diferență de nuanță între a fi pro-european și a fi pro-occidental. Acesta a început prin a spune că suntem într-o situație în care se vorbește cu cuvinte cheie ipocrite. La fel cum se vorbea în timpul comunismului în sloganuri, azi se vorbește în sintagme de tip pro-european sau pro-occidental. Sociologul afirmă că am ajuns să fim tributari unor vremuri oxidate ce ar trebui lăsate în trecut. Mai mult de atât, acesta surprinde și diferența de nuanță dintre pro-occidental și pro-european. A fi pro-occidental implică, spune Palada, și o legătură cu administrația Trump, ceea ce supără partea progresistă.