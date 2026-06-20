Câți bani pierde România în procesul cu Pfizer? Alexandru Rafila: „Ne percepe 2 milioane de euro pe lună penalități pentru contractul cu vaccinuri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a vorbit despre procesul dintre România și compania Pfizer, explicând care este impactul financiar al litigiului și stadiul procedurilor judiciare. În aceeași intervenție, acesta a comentat și informațiile apărute în spațiul public despre hantavirus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila: „Penalitățile sunt de aproximativ două milioane de euro pe lună”

Întrebat de Marius Tucă care este valoarea penalităților plătite de România în litigiul cu Pfizer, Alexandru Rafila a spus estimarea pe care o cunoaște.

„Înțeleg, vreo 2 milioane de euro pe lună penalități.”, afirmă acesta.

Discuția a continuat cu referire la suma aflată în litigiu și la efectele hotărârii instanței.

„Da. S-au și plătit, s-au și calculat, cred că, de către instanță. Mai mult, sentința asta este executorie. Chiar dacă e contestabilă, se poate face apel…”, spune Rafila.

Întrebat dacă împotriva deciziei a fost formulat apel, acesta a precizat că nu deține informații. Invitatul consideră că aceasta este procedura normală.

„Bănuiesc că s-a făcut. Nu am informații, dar bănuiesc că s-a făcut. Totuși, e o obligație a instituțiilor publice să facă apel.”, afirmă Alexandru Rafila.

Nu poate fi vorba de o pandemie provocată de hantavirus

În finalul discuției, Marius Tucă a adus în atenție informațiile apărute în spațiul public despre hantavirus și posibilitatea unei noi pandemii.

Alexandru Rafila a respins acest scenariu și a transmis că nu există motive pentru o astfel de îngrijorare.

„Nu, să nu exagerăm. Nu poate fi vorba de o pandemie. Nu are nicio legătură.”, afirmă acesta.

Rafila consideră că astfel de subiecte sunt uneori amplificate fără justificare.