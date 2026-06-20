Câți bani pierde România în procesul cu Pfizer? Alexandru Rafila: „Ne percepe 2 milioane de euro pe lună penalități pentru contractul cu vaccinuri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a vorbit despre procesul dintre România și compania Pfizer, explicând care este impactul financiar al litigiului și stadiul procedurilor judiciare. În aceeași intervenție, acesta a comentat și informațiile apărute în spațiul public despre hantavirus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Întrebat de Marius Tucă care este valoarea penalităților plătite de România în litigiul cu Pfizer, Alexandru Rafila a spus estimarea pe care o cunoaște.
„Înțeleg, vreo 2 milioane de euro pe lună penalități.”, afirmă acesta.
Discuția a continuat cu referire la suma aflată în litigiu și la efectele hotărârii instanței.
„Da. S-au și plătit, s-au și calculat, cred că, de către instanță. Mai mult, sentința asta este executorie. Chiar dacă e contestabilă, se poate face apel…”, spune Rafila.
Întrebat dacă împotriva deciziei a fost formulat apel, acesta a precizat că nu deține informații. Invitatul consideră că aceasta este procedura normală.
„Bănuiesc că s-a făcut. Nu am informații, dar bănuiesc că s-a făcut. Totuși, e o obligație a instituțiilor publice să facă apel.”, afirmă Alexandru Rafila.
În finalul discuției, Marius Tucă a adus în atenție informațiile apărute în spațiul public despre hantavirus și posibilitatea unei noi pandemii.
Alexandru Rafila a respins acest scenariu și a transmis că nu există motive pentru o astfel de îngrijorare.
„Nu, să nu exagerăm. Nu poate fi vorba de o pandemie. Nu are nicio legătură.”, afirmă acesta.
Rafila consideră că astfel de subiecte sunt uneori amplificate fără justificare.
„Sunt oameni care găsesc un subiect de ăsta și încearcă ori să iasă în atenția publică, ori să sperie lumea.”, concluzionează Alexandru Rafila.