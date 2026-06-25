În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu atrage atenția asupra unei campanii de impunere a unui nou pol de putere executivă în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Crin Antonescu spune că Ilie Bolojan a câștigat simpatie în rândul electoratului. Acest lucru se datorează alianței pe care a reușit să o construiască între PNL, USR și UDMR.
„Am avut un nou Revelion după căderea guvernului Veștea și este foarte interesant ce o să se întâmple acum. Cred că Bolojan, care a reușit să câștige niște puncte, a reușit să construiască această alianță aducând și UDMR-ul sau venind UDMR-ul, că nu l-a adus el, nu știu.
Repet, nu vreau să discut despre UDMR. În continuare îi prețuiesc. Sunt niște politicieni de calitate și niște oameni onorabili. Își iau și ei deciziile, până la urmă, pe toate elementele pe care se iau decizii pe care nu le cunosc.”
Acesta susține că s-ar duce o campanie mediatică împotriva lui Nicușor Dan. Oameni care nu au mai ieșit în spațiul public de ani de zile vin acum cu discursuri critice la adresa acestuia. Prin această acțiune, spune Antonescu, s-ar dori aducerea lui Ilie Bolojan la Cotroceni.
„Campania în continuare, uriașă, care se face cu toată propaganda, a înviat Tismăneanu! Nu vorbise ani și ani de zile, 10 ani de zile, Tismăneanu vorbește zilnic.
Propaganda trage din toate puterile să-l distrugă pe Nicușor și să fie Bolojan. Mai e o chestiune. Până la urmă, noi știm că suntem într-un stat cu instituții destul de fragile.
Emoționale, le-aș zice râzând. Păi dacă ăștia văd că președintele e călcat în picioare, că tot încearcă să pună niște guverne care, dacă nu vrea Bolojan, nu trec, s-ar putea să nu-i mai deranjeze nici pe domnul Ciucu, nici pe Bolojan.”