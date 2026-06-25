În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu atrage atenția asupra unei campanii de impunere a unui nou pol de putere executivă în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu spune că Ilie Bolojan a câștigat simpatie în rândul electoratului. Acest lucru se datorează alianței pe care a reușit să o construiască între PNL, USR și UDMR.

Acesta susține că s-ar duce o campanie mediatică împotriva lui Nicușor Dan. Oameni care nu au mai ieșit în spațiul public de ani de zile vin acum cu discursuri critice la adresa acestuia. Prin această acțiune, spune Antonescu, s-ar dori aducerea lui Ilie Bolojan la Cotroceni.