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Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești – dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces

Malina Maria Fulga
Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești - dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu a vorbit despre influențele externe europene asupra politicii autohtone. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu remarcă o coordonare europeană rapidă de solidaritate pentru Ilie Bolojan. Acesta vede chiar suspect cum anumiți lideri europeni au trimis mesaje de susținere lui Ilie Bolojan. Remarcă faptul că, totuși, această susținere nu a fost exprimată în momentul depunerii moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

„Domnul Manfred Weber de la Bruxelles, de la PPE, în urechea căruia, evident, domnul Siegfried Mureșan imediat a dat mesaj de susținere de parcă… Atenție! Nu i-a dat mesaj de susținere lui Bolojan la moțiunea de cenzură. S-a intenționat acum, în acest moment. Doamna Roberta Metsola în ce calitate? Măcar Manfred Weber este un lider de partid politic și atunci a trimis colegului Bolojan. Doamna Metsola, chiar dacă face parte din PPE, este președinta Parlamentului European. Și e președintă acolo și cu voturile socialiștilor europeni. Iată cum ei știu să se mobilizeze! Uită-te la presa din România, hrănită frumos, totuși, de pe la guvern, direct sau indirect. Presa lor, vreau să spun, ai să vezi că oamenii sunt foarte hotărâți, foarte solidari și continuă să lucreze la maximum.”

Antonescu se declară plăcut surprins de poziția președintelui Nicușor Dan. În perspectiva sa, pare că președintele s-ar opune așa-zisei grupări soroșiste de a prelua guvernarea României.

„Și atunci problema, cred, prin care trece inclusiv formarea acestui guvern, până una alta, este dacă se lasă această grupare soroșistă să pună mâna cu totul pe România și se ratează, dacă vrei, această șansă neașteptată, ca președintele Nicușor Dan, în ciuda a orice, să nu fie chiar încântat de această situație.”

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