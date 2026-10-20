Cristela Georgescu respinge acuzațiile din dosarul soțului ei: „Nu au nicio probă că fapta s-a săvârșit”

Cristela Georgescu susține că dosarul soțului ei este unul strict politic. Soția lui Călin Georgescu demontează toate măsurile disproporționale și narativele din jurul dosarului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Toate măsurile care au fost luate sunt disproporționale cu fapta”

Invitată la Marius Tucă Show, Cristela Georgescu începe prin a spune că dosarul soțiului ei este unul politic. Aceasta precizează că acuzațiile sunt nefondate și că nu s-a adus nicio probă prin care soțul ei să fie incriminat. Soția lui Călin Georgescu crede că toate măsurile au fost disproporționale cu fapta și că arestul preventiv a fost o exagerare.

„Cred că toți juriștii de bun simț și profesioniști au observat că este un dosar politic. Internetul e plin, dacă nu îi cenzurează… Un dosar politic este un dosar cu acuzații nefondate. Noi, până în acest moment, nu avem absolut nicio probă că fapta s-a săvârșit, că s-au cerut bani și că a Călin intrat în posesia banilor. Acuzațiile sunt nefondate. Toate măsurile care au fost luate sunt disproporționale cu fapta. Judecătorul de drepturi și libertăți a explicat acum, în motivarea aceasta, că arestul preventiv este o măsură disproporțională.”, afirmă soția lui Călin Georgescu.

„Copiii au fost percheziționați în rucsace înainte de a pleca la școală”

Cristela Georgescu povestește câteva dintre măsurile exagerate ale procurorilor, printre care percheziționarea rucsacelor celor 2 băieți ai familiei Georgescu. Aceasta reia șirul evenimentelor și spune că anchetatorii nu s-au gândit la niciunul dintre băieții lui Călin Georgescu. În timp ce băiatul cel mare a rămas singur la bazinul de înot, băiatul cel mic a asistat la perchezițiile la domiciliu.

„Copiii au fost percheziționați în rucsace înainte de a pleca la școală. Asta a fost procedura. Categoric că sunt multe proceduri care încalcă drepturile și libertățile. Tocmai de asta spun că este un dosar politic. Mesajul meu legat de această situație cu copiii… Unul dintre băieți a rămas singur, nu s-a gândit nimeni ce face acel copil. Celălalt a văzut ce a văzut… Când au venit să-l ridice pentru restul de 30 de zile, iarăși și-au văcut tatăl încătușat. Mă rog ca durerea pe care o vor simți cândva anchetatorii văzându-și copiii nedreptățiți să nu se compare cu ce am trăit noi.”, adaugă soția fostului candidat la președinție.

„Se spune că eu sunt de fapt capul operațiunii, că am lucrat în bancă și am învățat să spăl banii”

Soția lui Călin Georgescu dezminte una dintre cele mai recente dezinformări. Ea spune că a fost acuzată că ar fi capul operațiunii și cea responsabilă cu spălarea de bani. Aceasta consideră că acest narativ este o ofensă la adresa tuturor persoanelor care lucrează în bănci.

„Recent a apărut un nou narativ. Se spune că eu, care nu am nicio calitate în dosar, deci nu sunt nici martor, nu am fost niciodată la audieri… Se spune că eu sunt de fapt capul operațiunii, pentru că am lucrat în bancă și am învățat să spăl banii. Este o ofensă uriașă la adresa tuturor lucrătorilor din bancă, inclusiv din Banca Națională. Cum să spui așa ceva? Înțeleg că avem libertatea să vorbim orice, dar numai unii dintre noi, restul sunt cenzurați pentru dezinformare.”, menționează doamna Georgescu.

„Dosarul, care are 25 de volume, a ajuns la noi la aproape 10 zile după arestul preventiv”

Soția fostului candidat la președinție afirmă că avocații lui Călin Georgescu nu au avut acces la cele 25 de volume din dosar decât la 10 zile după arestul preventiv. Aceasta se întreabă de ce nu le-au fost puse la dispoziție mai repede documentele care îi incriminau soțul.

„Încă un motiv care mă face să cred că este un dosar politic… Gândiți-vă că inclusiv dosarul, care are 25 de volume, a ajuns la noi la aproape 10 zile, dacă nu mă înșel, după arestul preventiv. Eram la DIICOT în ultima zi… Atunci ne-a fost pus la dispoziție dosarul, când am dat și declarația. Dar nu ar fi corect sau firesc, într-o procedură juridică, să ai acces la documente, mai ales când dosarul a fost adus cu căruciorul?!”, susține Cristela Georgescu.

22 de zile de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu